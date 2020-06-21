用溫暖拉近距離　台南市社會局實物愛心銀行增加2處物資發放站

▲台南市社會局實物愛心銀行，增加2處物資發放站。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲為了提供弱勢民眾更便利的福利服務，指示社會局透過善心廠商、善心人士所捐贈之物資，積極設置實物銀行實體店面，今年在安南區及關廟區增加2處實物愛心銀行-溪南分行-物資發放站，以便提供鄰近偏鄉地區的弱勢民眾更多的社會福利支持。



秉持黃偉哲市長「做得更好，過得更好」的理念，善用每一份愛心資源幫助弱勢族群，社會局持續推動實物愛心銀行實體店面服務計畫，先後於佳里區、中西區、新營區分別成立了實物愛心銀行-佳里分行、溪南分行以及溪北分行，三間實物銀行實體店面服務範圍擴及大台南地區，讓有物資需求的弱勢民眾，透由社工評估獲得點數並以實際需求兌換所需物資，使弱勢民眾有更多元的選擇，達到善心物資的充分利用，將各界的愛心發揮最大的效益，同時也透過社工的關懷互動，提供各項福利服務諮詢及轉介，勾織更綿密的社會安全網。



社會局表示，台南市實物愛心銀行-溪南分行委託社團法人台南市ihope愛希望全人關懷協會辦理，自去年11月開辦以來累計服務已達3095人次，平均每月服務約220戶的弱勢家庭，提供弱勢家庭白米、麵條、沙拉油、罐頭、奶粉、乾糧、尿布和民生日用品等愛心物資以及關懷慰問、福利諮詢服務等。

為使弱勢民眾可就近領取物資提升便利性，在今年5月，溪南分行增設2處發放站，分別位安南區以及關廟區，以預先申請的方式由社工於發放當日前1天，透由電話訪視瞭解民眾需求先行準備物資包，再於發放當日進行關懷慰問以及福利諮詢，社會局提供多元化福利服務，使每一個弱勢家庭及市民獲得更妥善的服務。



因受到疫情衝擊影響，導致民眾工作收入減少，有物資需求的弱勢民眾大幅增加，原作為捐贈物資重要來源之一的寺院宮廟，也因防疫考量取消大部分的祭祀活動，致使捐贈物資大幅減少。黃偉哲市長呼籲更多社會愛心人士、企業及團體能夠一起共襄盛舉，共同落實友善溫暖力之願景。有捐贈意願者歡迎聯繫實物愛心銀行溪南分行06-2221119或台南市政府社會局社會救助科06-2995686。

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