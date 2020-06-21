台南精品鮮果進軍微風超市　黃偉哲站台大推外銷等級精品芒果

▲台南市長黃偉哲前進台北微風南山精品超市行銷台南芒果，並以型男廚師裝扮登場，示範如何利用新鮮水果製作水果花三明治，完成度百分百，好看又好吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲21日前進台北微風南山精品超市Breeze Super，參加「夏日微風－台南水果饗宴」記者會，與來自台南玉井的聯興青果生產合作社合體行銷。

黃偉哲市長以型男廚師裝扮登場，示範如何利用新鮮水果製作水果花三明治，完成度百分百，好看又好吃。黃偉哲市長認為透過精緻包裝和手作料理等巧思襯托，來自台南外銷等級的精品芒果及各類水果，一定可以攻佔北部饕客的心。





黃偉哲市長開場即幽默說道，自己再次為台南農產站台來到台北，但是「人事依舊、體重已非」，自己又胖了5公斤，實在是因為台南有太多好吃的。像是夏天就是要吃芒果，台南的芒果擁有鮮甜果肉及濃郁果香，特別是經過專業果農落實田間管理、取得產銷履歷的台南精品芒果，以往都是外銷國際市場，但這麼優質的果品，也應該要讓國人品嚐到，所以台南市政府積極協助在國內市場推廣高端的果品，期望能幫助辛苦的果農提升收益。





聯興青果生產合作社社長林漢維表示，聯興由植物醫學系畢業的林易辰班長整合青農職人，集體採購農藥、肥料及資材等落實優質田間管理，不論芒果、紅火龍果、番石榴和酪梨等農產，均有產銷履歷可供溯源，確保消費者享受安心健康且優質美味的精品鮮果，進而深化台南農產品牌，提升農產價值及收益。





今日現場示範的網路人氣商品「台灣果實俱樂部」的手作水果花三明治，是由來自日本的森本真旭社長，用台南芒果和紅火龍果研發出夢幻三明治，搭配吐司與奶油，組成風味絕佳且營養爽口的「夏日三明治」，面對炎炎夏日，可望成為貴婦輕食生活的熱門首選。

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