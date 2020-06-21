如何宣示釣魚台、太平島主權？　蔡英文：向世界展現台灣集體意志

▲總統蔡英文與高中生面對面論壇。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日下午第五度出席《今周刊》舉辦與高中生面對面論壇。有學生追問她，要如何宣示國家主權？蔡英文說，台灣是一個值得驕傲的國家，要在民主原則下，保護國家不受疫情侵害，現在全世界已經看到，要如何把國家集體意志展現給全世界看，就是很好的例子。

在論壇討論中，有學生談及釣魚台更名，以及先前太平島被判定是「礁」的國際爭議議題，追問蔡英文，要如何讓國際更了解台灣，以及要如何宣示主權？蔡英文則坦言，這的確是國家面臨最重大的挑戰，受限於國際現實跟種種歷史因素。

蔡英文表示，最重要的就是要堅定集體的國民意志，台灣是一個值得驕傲的國家，有很好的民主，而且要在民主原則之下，能有效保護國家不受疫情或疫病侵害。

蔡英文說，現在全世界都已經看到了，如何把國家集體意志展現給全世界看，這是個很好的例子，只要人民團結、意志堅定，機會會一次次出現，台灣不要浪費機會，當國際關注台灣的時候，把台灣人的好與價值完全展現出來。

蔡英文表示，這次台灣是成功的，下次就要更成功，國民要把自己鍛鍊好，每次國際想聽台灣的意見，都可以異口同聲大聲地表達意見跟意志。

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