蔡英文點出台灣英文教育問題　她曾幫英國同學校稿、改論文

▲總統蔡英文與高中生面對面論壇。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日下午第五度出席《今周刊》舉辦與高中生面對面論壇。針對台灣外語教育的問題，她坦言這要花10年來做，並舉自己曾幫英國籍的同學校稿、改英文，因為她文法比同學強，點出了台灣教育出現的問題。

在論壇討論中，一位來自桃園、匿名為「美乃滋」的學生詢問蔡英文，有關台灣外語教育的問題，往往都是被動學習，都不是為了興趣，這方面要如何改善？蔡英文則坦言，這是要花10年來做的事情。

蔡英文舉自己的例子跟在座的同學們分享，她在讀完博士班，寫完論文繳交之後，有一段時間要等口試，那個時候她的英國同學也在寫論文，所以就幫忙校稿、改英文。

蔡英文笑著說，一個來自台灣的學生幫英國學生改英文，這是怎麼回事？她說，因為英國同學的英文說得比她好，表達也比她好，可是蔡英文的文法比較強，「我們的教育就出現在這個問題上」。

蔡英文表示，老師教字彙、文法，可是英文應該要跟生活結合在一起，如果不能跟生活結合，你的英文就只是教科書上的英文。她說，有一次繳交報告給老師的時候，她的老師告訴她，「這不是英文」。

蔡英文認為，英文的教育應該是全面的，應該要改造成大家覺得有講英文的必要，而且講英文是很自然的事情，除了學校教得好，也要創造社會環境，讓大家覺得有需要講英文。

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