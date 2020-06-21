床戰國一妹子多回！他為脫罪：幫妳慶祝17歲　還故意邀大批朋友見證

▲一名男子與13歲女孩多次發生關係，為脫罪故意幫她過17歲生日。（圖／翻攝自廣州日報）

記者康心禹／綜合報導

江蘇連雲港一名董男透過直播平台認識年僅13歲的女孩小菲（化名）後，明知對方不滿14歲還與她交往，並多次與對方發生關係，為逃避法律制裁，故意幫對方辦生日會，在大批朋友的見證下，在蛋糕上插上「17歲生日快樂」的蠟燭，企圖製造出不知道小菲實際年齡的假象。

據《廣州日報》報導，20多歲的董男是一名無業青年，他在今年3月於直播平台上認識了正在讀國一的女孩小菲，並多次到小菲的學校接送她，對她噓寒問暖之外還常送禮物。

在董男熱烈追求下，年僅13歲的小菲接受了大自己10多歲的董男的追求。今年5月份，董男在明知小菲未滿14周歲的情況下，多次與小菲發生性關係。

小菲在認識董男後，有明確告知過對方自己的真實年齡。小菲的母親在得知兩人交往後，也打電話警告過董某，並禁止2人交往。

然而，董男明知與不滿14周歲的未成年人發生性關係構成犯罪，為了逃避法律制裁，竟然耍起了小聰明，主動提議邀請朋友們為小菲舉辦一場生日會，還在生日蠟燭上特意插上「17歲生日快樂」的字樣，企圖製造出不知道小菲實際年齡的假象。

小菲所在學校的老師發現小菲與校外男生交往後，根據最高檢、公安部、教育部等9部門聯合出台的《關於建立侵害未成年人案件強制報告製度意見（試行）》的相關規定，向公安機關報案。經公安機關立案偵查，董男涉嫌強姦，並提請檢察院依法審查逮捕。目前，該案正在進一步辦理中。

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