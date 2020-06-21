最高法院才阻止！川普想再廢「追夢人計畫」　將宣布簽證限制擋移民

▲美國最高法院以5比4宣布，川普2017年欲終止「童年抵美暫緩遣返」（DACA）的命令違法。政策支持者熱烈慶祝。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

向來對移民議題採取強硬態度的美國總統川普（Donald Trump）20日表示，他將繼續努力，尋求終止所謂的「追夢人計畫」。此外，他也預計很快宣布新的簽證限制措施，藉此避免特定的外籍工人入境。

根據《路透社》，川普接受《福斯新聞》採訪，他20日誓言終結「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）。DACA是美國前總統歐巴馬（Barack Obama）推出的政策，旨在允許非法入境美國的未成年可以申請兩年暫緩遣返並找尋就業機會。

美國最高法院18日否決川普終止DACA的命令，此舉保護了約64.9萬名移民免於被驅逐。川普政府預計在今年11月總統大選以前，重新提交結束DACA的計畫。

▲DACA政策支持者。（圖／路透）

此外，川普20日也表示，將於幾天內宣布新的簽證限制措施，藉此保障美國民眾在受疫情打擊的就業市場中尋求工作。他預計21日或22日公開有關簽證的事項。

批評人士認為，川普似乎想利用疫情，達成他欲限制移民入境美國的長期目標。事實上，在他上任前的競選期間，他對移民的強硬立場就是吸引選民的特點。

預計這項措施會成為川普政府應對疫情、經濟衰退而限制移民的最新一步。美國各大企業都敦促川普不要限制外籍員工，否則將會損害經濟，尤其是科技業反應更大。

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