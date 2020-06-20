家裡電池不見了！媽一看「4歲女兒怪怪的」急追問...她奶音認：塞進下體了

▲4歲女童把電池塞進下體。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇南通市婦幼保健院近日接診了一名特殊的患者。當地一位媽媽在陪4歲女兒玩時，竟發現一個電池不見了，發現女兒怪怪的，急忙詢問後，孩子竟說「塞進了肛門中」。送醫後，醫生發現女童下面都感染了，不斷流出分泌物，經過手術成功取出電池，竟發現電池已經生鏽了。

據《杭州網》報導，女童的母親表示，女兒在玩玩具時，自己發現一個電池不見了，再三詢問下，「她稱將電池塞進了肛門，」於是立刻帶她到小兒外科就診。媽媽原本認為，如果是塞進肛門裡的話，排便就會排出來，但孩子排便之後，並沒有發現電池。

結果，家長並沒有發現女童排便的時候有異物，再次追問之下，孩子終於吐實話，承認把電池塞進了下體。南通市婦幼保健院兒外科主任醫生張友波指，「當時來的時候，我們給孩子檢查身體，外陰部那邊的確有炎性的分泌物，緊急給她拍了片，才發現在孩子體內有電池的影像。」

最終，醫生在全麻醉下通過陰道鏡，把電池完整取出，發現電池沒有破損，但已經出現鐵鏽。他表示，電池裡面的化學物質還沒有洩漏，否則會燒傷陰道壁，造成陰道的沾黏損傷等不良後果。

張友波提醒，幼童具有強烈的探索欲，不僅對周圍事物充滿好奇心，對自己的身體也有著濃厚的興趣，稍有不慎就有可能發生「誤吞」、「誤塞」事件，「我們給家長的建議就是，嬰幼兒要及時穿紙尿褲，不讓外陰外漏，避免外生殖器損傷感染；此外，家長要對孩子適時進行性教育，正面引導孩子的好奇心，讓他們正確認識自己的身體。」

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