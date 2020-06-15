下腰突跌倒！舞蹈老師：繼續跳…9歲女童「脊髓損傷」一輩子無法站立了

▲女童下腰後癱瘓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

南京六合區的9歲女童小花（化名）在當地一家補習班由實習老師指導學習舞蹈時，因同學太多，她在無老師保護的情況下跌倒受傷，後被診斷為胸脊髓損傷，現經多方治療康復，仍留下嚴重的截癱等後遺症。近日，經南京六合區人民法院審理後判定，該補習班承擔全部責任，合計賠償162萬餘元人民幣（約新台幣679萬元）。

據《揚子晚報》報導，2017年3月，小花的父母向位於六合區的某補習班交學費2600元（人民幣，下同）後，女兒進入該舞蹈班學習跳舞。同年7月6日，小花和其他學員共18人在一位教學老師的指導下練習舞蹈，結果遭遇了意外。

據悉，小花的此次舞蹈訓練分為2部分進行，前半部分是基礎課，內容有踢腿、壓腿、劈叉、下腰，時長40-50分鐘。在下腰練習中，小花因無老師保護跌倒受傷。

然而，在基礎課結束後，後半部分學習內容轉為練習半小時的中國舞。小花家人陳述，當時孩子向老師說明腰部疼痛，但老師仍然要求她繼續練習直至結束。在舞蹈練習結束後，女孩和家人步行3分鐘，到另一補習班上課，才剛到她就因不能站立倒在地上。

隨後，父母帶著她到南京市兒童醫院治療。該院診斷，女童為脊髓損傷，雙下肢外傷後運動及感覺功能受限，肌力0級，大腿中下1/3處以下感覺消失，生理反射消失，病理反射未引出等。為治療孩子的傷情，家長帶著小花先後輾轉多家醫院治療，但仍然留下了後遺症。

法院認為，該補習班存在教育管理不當和失職，未能盡到相當的注意義務和實施合理的保護行為，對小花在此次舞蹈練習中出現的損傷，存在過錯，應當對其損害承擔全部賠償責任。為此，法院判決該補習班賠償小花損失合計人民幣1623022.60元。

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