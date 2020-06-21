美海軍3航母「菲律賓海」總動員　21日展開雙航母演習行動

▲美軍尼米茲號、雷根號與羅斯福號航母齊聚西太平洋。（資料照／路透）



實習記者羅明輝／綜合報導

美國海軍20日同時動員「羅斯福號」 （USS Theodore Roosevelt CVN-71）、「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）及「雷根號」（USS Nimitz CVN-68）3支航空母艦戰鬥群，前往菲律賓海進行部屬。對此，軍事專家分析，這3艘航母都往中國周邊海域接近，恐怕美軍之所以大規模動員，是企圖對大陸發出警告。

根據BBC報導，美軍第七艦隊指出，其中羅斯福號及尼米茲號將在21日於菲律賓海展開「雙航母演習行動」，戰鬥群會陸續進行防空演習、海上偵察、海上補給、防禦性空戰訓練、遠程打擊、協調合作練等訓練，同時展示各航母戰鬥群靠獨特的運作能力。

▲ 美國航空母艦「羅斯福號」（CVN-71） 。（圖／翻攝自維基百科）



「這是讓海軍在複雜情況下一起訓練的絕佳機會。」羅斯福號戰鬥群指揮官維里西莫（Doug Verissimo）少將提到，「面對局勢日漸緊張的地區和新冠肺炎的疫情，通過在這樣環境下的努力，我們能夠提升海軍的戰術、技能，以隨時準備就緒。」

尼米茲號戰鬥群指揮官柯克（James Kirk）少將則說到，「美國海軍在太平洋地區進行多個航母戰鬥群的聯合演練，已經有很長的歷史。我們的行動證明了海軍的韌性和戰備力，這是美軍對區域安全與穩定的承諾。」他強調，美軍保護重要的權利、自由及合法使用海洋，以造福所有國家。

▲ 尼米茲號航母戰鬥群在完成隔離後開始部署 。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



據悉，3艘航母目前均接近「中國周邊海域」，中國軍事專家李傑對此認為，美國是計劃以此震懾中國，以推行「霸權政治」。他也補充，美軍航母先前才出現多起新冠病例，戰鬥力是否已完全恢復還有待觀察，「中國不需要過於緊張，可以加強戰備練兵，也跟著舉辦相關演習，以回應美方，『我們是有能力、有決心去捍衛我們的領空、領海」。