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專偷健身房置物箱財物　南警逮人起獲大批皮包、會員卡贓物待指認

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▲台南市警五分局公園派出所，破獲健身中心置物箱連續財物失竊案，緝獲廖姓竊嫌，起獲數十個各式皮包、會員卡及證件等贓物，籲請被害人出面指認。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導▲台南市警五分局公園派出所，破獲健身中心置物箱連續財物失竊案，緝獲廖姓竊嫌，起獲數十個各式皮包、會員卡及證件等贓物，籲請被害人出面指認。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警五分局公園派出所，據報循線破獲健身中心置物箱連續財物失竊案，緝獲廖姓竊嫌，起獲數十個各式皮包、會員卡及證件等贓物，目前查出至少涉及6起竊案，警方除依竊盜罪送辦外，並擴大偵辦中。

警方說，台南市警五分局公園派出所於5月初陸續接獲北區西門路1家健身中心報案，稱該中心自開幕營業後，陸續發生多起會員放置在置物櫃內的財物遭竊，公園所長了解狀況後立即指派專案小組展開調查。

警方調閱運動中心內外監視器影像並逐一過濾比對後，鎖定1名40多歲廖姓男子涉有重嫌，經專案小組連日來鍥而不捨的查訪蒐證，彙整相關事證後向台南地院聲請搜索票獲准。

6月12日上午11時許，專案小組持台南地院搜索票前往廖姓竊嫌住處執行搜索，在其住處房內及機車置物箱查獲數十只皮包（夾）、數十個鎖頭鑰匙、數十張證件及會員卡等物品，由於廖嫌無法清楚交代該批物品來源，專案小組將廖嫌及該批物品帶回派出所偵辦。警方清點查扣物後分別通知遭竊之民眾前往派出所認領，目前已有柯姓等6名被害人指認，其中其他分局轄區竊案4件、五分局轄區竊案2件，全案詢後除依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦，其餘查扣物品待相關被害人出面協助指認後持續偵辦。

警方呼籲民眾在從事戶外或健身房室內運動時，應對隨身財物做好自我防護，注意周遭可疑人物以確保生命財產安全；另若有在該運動健身中心被竊的民眾可至公園所認領。

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