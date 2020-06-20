桃園年輕夫妻涉殺嬰「藏冰箱3天」　小三幫忙埋屍沙灘淚崩：我就是喜歡他啊

▲桃園市龍姓夫妻虐殺7月大女嬰致死案，檢警漏夜偵訊查出龍、陳是夫妻關係外，協助埋屍林女竟是龍男「小三」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍姓、陳姓夫妻涉嫌虐殺7月大女嬰致死案，因女嬰遺體尚未相驗死因，桃園檢警19日偵訊龍姓夫妻外，也針對協助棄屍林姓女友人釐清案情，查出林女是龍男找來棄屍友人，經隔離偵訊後才知道林女是龍男「小三」，林女偵訊過程一度崩潰大哭，後坦承因喜歡龍男才願意協助棄屍。

龍姓夫妻始終否認虐殺女嬰，警方沒有直接的證據可以證明他們殺死嬰兒，桃檢20日凌晨訊認龍男、陳女2人涉嫌遺棄致死罪，犯罪嫌疑重大，屬5年以上有期徒刑重罪，且有事證足認有逃亡、串證之虞，已向法院聲請羈押禁見，林女則諭知限制住居。

▲桃園市龍姓夫妻虐殺7月大女嬰致死案，龍姓男子（右一）等候偵訊時面露無奈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，同為24歲的印尼籍龍姓男子與陳姓女子為夫妻關係，楊梅警分19日偵訊時，2人避重就輕供稱女嬰是從30公分高的床鋪跌落地板，女嬰曾哭鬧一陣子，後來逐漸沒聲音，剛開始不以為意，後來發現竟然沒有呼吸心跳，夫妻倆才緊張發覺事態嚴重，因2人都沒錢送醫急救，確認女嬰死亡後擔心發出異味才以塑膠袋裹屍，放入冰箱冷藏。

警方指出，龍男坦承將女嬰遺體放冰箱3天，後來擔心散出屍臭，找來林姓女友人幫忙，後來才知道林女是龍男的「小三」，林女坦承是夫妻兩人共同的朋友，3人將女嬰遺體運在新屋區新濱二號橋附近沙灘埋屍，直到龍男姊姊發現姪女不見，追問後龍男才告知「不小心」把女嬰虐待致死，龍男姊姊後來報警處理，楊梅警方19日清晨在埋屍處新濱二號橋南側500公尺處沙灘開挖挖掘出女嬰屍體。

▲桃園市龍姓夫妻虐殺7月大女嬰致死案，女嬰陳姓母親偵訊前一臉虛弱表情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署檢察官率法醫初步相驗女嬰遺體，發現女嬰後腦有多處傷痕，研判遭到外力致死機會較大，預計下週一（22）日解剖釐清真正死因；龍男、陳女與協助棄屍的林女19日晚間接受檢方隔離偵訊時，龍男與陳女供詞均避重就輕，否認有虐殺嫌疑，堅稱女嬰是摔落地面意外致死，檢方偵訊後依棄致死罪嫌20日凌晨向桃園地院聲請羈押禁見，林女則諭知限制住居；地院表示，目前法官仍在閱卷中尚未召開羈押庭。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►快訊／桃園父母虐殺7個月大女嬰 「塑膠袋裝屍」埋在新屋沙灘

►男傳訊外籍女同事「想做愛嗎？」 強拉到廁所襲胸摸下體！判10個月

►虐殺7月大女嬰「藏冰箱3天」 狠父說溜嘴...奔新屋沙灘「埋屍解凍」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣