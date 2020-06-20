　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解放軍成「敢死隊」拿狼牙棒狂追印度士兵　逼到跳河還肢解屍體

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中印血腥對峙，「印度人民黨」支持者上街抗議北京。（圖／路透）

▲中印血腥對峙，「印度人民黨」支持者上街抗議北京。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

中印邊界不平靜，針對15日晚間發生在拉達克加萬谷（Galwan Valley）的對峙事件，印方一名官員透露，即使是手無寸鐵而逃到山坡的士兵，也一路被解放軍追擊並殺害。其他官員則曾形容中國軍方的手法有如「敢死隊」（death squads）。

根據《太陽報》，印方倖存者聲稱，中國軍方的「敢死隊」在可怕的肉搏戰中追捕、屠殺印度士兵，當時解放軍拿著纏繞鐵絲的「帶刺棍棒」一路攻擊。印度軍方透露當時衝突的細節，據悉對戰長達8小時，有500多人涉入其中。

印度官員向News18透露，當晚就算是沒有持武器的士兵逃到山坡，結果還是一樣被殺害，也有死者是想要逃生，最後跳進加勒萬河。印方最後公布23人死亡，預計人數還會增加；中國方面則是43人喪生，不過未獲中方直接證實。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）指出，印度官方認為解放軍事先拿好武器，早就準備好對峙。甚至《今日印度》（India Today）還稱，有些印度士兵的屍體遭到「肢解」。

拉達克（Ladakh）議員納爾（Jamyang Tsering Namgyal）要求，必須徹底解決與中國的問題，「我們不願印度士兵一再犧牲，不願生活在邊界處的平民受到任何打擾。」

►印度總理誓言「動用軍隊」捍衛領土！　駁邊境失守、士兵被俘

►防疫期間也要一樣美麗！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／台中麗寶雲霄飛車突停止！　15名遊客卡35米高空
謝和弦到中時噴漆「X」嗆放火　法院判決出爐
正妹直播吃蜂巢：好好吃喔！　下秒被蜜蜂狠咬一口慘了
靠北老公「6間店面收租」不工作　網哭：妳是不是在炫耀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普揚言與中國經濟「完全脫鉤」　趙立堅：不現實也不明智

誰是川普最親密戰友？波頓新書爆：安倍與強生！

日本豪華郵輪「飛鳥II」起火　黑煙持續3小時才散去！

只來10人！新人不顧疫情執意辦婚禮　「血本無歸」還遭白眼...大嘆後悔

看報才知「被辭職」！紐約聯邦檢官「觸怒川普」失寵遭取代：留到最後一刻

金與正「兒時可愛照」曝光！韓媒揭露「關於她的5大事實」　大學科系跟本人超違和

中印血腥肉搏！鄰國這回「異常沉默」不挺莫迪　新添戰機也輸了

2姐妹公園「披仙女燈迷幻熱舞」　遭暗處殺人魔盯上…捅成雙屍疊草叢！

主播直球逼問！　美副總統二度拒開口說「黑人的命也是命」

沒戴口罩不准上車！他惱羞「狠咬司機頸部」吐口水...鮮血狂噴縫不起來

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

川普揚言與中國經濟「完全脫鉤」　趙立堅：不現實也不明智

誰是川普最親密戰友？波頓新書爆：安倍與強生！

日本豪華郵輪「飛鳥II」起火　黑煙持續3小時才散去！

只來10人！新人不顧疫情執意辦婚禮　「血本無歸」還遭白眼...大嘆後悔

看報才知「被辭職」！紐約聯邦檢官「觸怒川普」失寵遭取代：留到最後一刻

金與正「兒時可愛照」曝光！韓媒揭露「關於她的5大事實」　大學科系跟本人超違和

中印血腥肉搏！鄰國這回「異常沉默」不挺莫迪　新添戰機也輸了

2姐妹公園「披仙女燈迷幻熱舞」　遭暗處殺人魔盯上…捅成雙屍疊草叢！

主播直球逼問！　美副總統二度拒開口說「黑人的命也是命」

沒戴口罩不准上車！他惱羞「狠咬司機頸部」吐口水...鮮血狂噴縫不起來

秀智金框眼鏡造型判若兩人！「一天內獲130萬讚」網公認：天然

「預購票逾3萬張」雙龍七彩吊橋啟用　部落觀光嘉年華熱鬧滾滾

中職／包林傑領機票無庸置疑　除非一種可能性

小孩慶生等不到…媽媽找小王狂嗨3天2夜　法院判賠人夫5萬元

川普揚言與中國經濟「完全脫鉤」　趙立堅：不現實也不明智

誰是川普最親密戰友？波頓新書爆：安倍與強生！

日本豪華郵輪「飛鳥II」起火　黑煙持續3小時才散去！

快訊／台中麗寶雲霄飛車「搶救地心」突停止！15名遊客卡35米高空

吳尚書／中國航艦對於東南亞的軍事挑戰

電線走火！老爸滅火器一噴「火燒更旺」　消防局曝暗黑真相...貴也沒用

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

國際熱門新聞

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

25歲女帶小孩搭巴士　遭司機性侵

中印衝突解放軍「正副指揮官亡」

中印衝突悲劇！女嬰出生17天爸陣亡　23歲嫩媽潰堤

WHO：新冠疫情進入新的危險階段

羊腿上切一刀　下秒洞洞狂流「淺綠色液體」噁爆

衣著太暴露 火辣母女被轟出超市

日首波鬆綁名單沒台灣　日媒曝原因：秋後放寬

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

金與正權力逐步養胖　30個月急劇成黑臉

金與正命令讓北韓軍方怕了　炸彈用太多

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

大馬狼父性侵20歲女兒！拿孫子性命威脅

17歲少女揭「40人亂倫交配家庭」超噁內幕

更多熱門

相關新聞

印中肉搏　鄰邦不再挺印度

印中肉搏　鄰邦不再挺印度

印度與中國日前在邊界加萬谷（Galwan River）地區發生衝突。有分析指出，總理莫迪（Narendra Modi）若這回還以為能獲鄰邦公開相挺，那就大錯特錯。

莫迪誓言「動用軍隊」捍衛領土！

莫迪誓言「動用軍隊」捍衛領土！

外媒：中國態度超硬　極度想改變世界秩序

外媒：中國態度超硬　極度想改變世界秩序

中印衝突悲劇！女嬰出生17天爸陣亡　23歲嫩媽潰堤

中印衝突悲劇！女嬰出生17天爸陣亡　23歲嫩媽潰堤

中印衝突解放軍「正副指揮官亡」

中印衝突解放軍「正副指揮官亡」

關鍵字：

印度中印邊界軍武

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

蔡桃貴不吃飯　二伯收笑臉下令罰站

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

威力彩再飆9.2億！「這2星座」財神爺上門旺翻

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

李千那0偽裝現身兒子畢典！

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

「43-28＝15」正確算法曝光　媽一看好心累

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面