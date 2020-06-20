說好幫忙還車！欠錢弟獨吞「3萬租車費」…被逮喊：不敢面對　害哥哥挨告了

▲男子給弟弟3萬元並交代要歸還租賃的機車，結果弟弟未還反吞錢，害他被租車公司提告。（示意圖／本報資料照）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名胡姓男子向一間租車公司租用機車，卻因沒按時還車，屢次被催討後，挨告侵占。不過，其實胡男當時離開高雄前往台北時，曾拿出3萬元拜託弟弟還車、付租車費用，結果弟弟未依約定歸還，還獨吞那3萬元。對此，高雄地院認為不算侵占，判胡男無罪。

判決指出，胡男於2018年3月22日租用機車，打算到4月6日歸還，時間屆滿後續租，原訂5月21日該歸還，租車公司卻遲遲等不到人，經多次催討未果，決定提告侵占。

胡弟表示，哥哥要北上工作，給他3萬元要他牽去車行還車，當時剛好又面臨欠錢窘境，決定先把哥哥給的3萬拿去還錢，就沒處理租車相關事宜，而還車時已超過租約期限，身上剛好沒錢，不敢面對，想說租車行會直接和哥哥聯絡，就把哥哥租來的機車放在「車行門前」。

胡男則喊冤，有確認有交代弟弟還車事項，弟弟是因為騎車違規，擔心租車公司收取罰單費用，才把車停在租車行門口附近，而戶籍所在地因八八風災遭政府收蓋新橋，該處目前都無法收信，事後才知道自己被告，強調絕無侵占意思。

法官綜合上述說詞，認為胡男並無將機車據為己有的意圖，確認是胡弟的疏失未依約歸還，且胡男目前已和租車公司以金錢賠償達成和解，全案應屬民事糾紛，與《刑法》侵占罪的構成要件仍有別，因此高雄地院最終判胡男無罪。



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