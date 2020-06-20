「癩痢比熊」路邊徘徊！愛媽好心帶回家照顧　卻讓牠再次走丟…飼主怒告侵占

▲陳女及潘女好心照顧走失的比熊犬，卻在與飼主相約見面前，又讓狗再次走丟，被告侵占。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

陳姓女子的友人在路邊撿到一隻生病的比熊犬，於是轉交給平時經常自掏腰包照顧浪浪的陳女，並且將訊息PO網找飼主。陳女事後將狗狗轉交給同樣是愛狗人士的潘姓友人照顧，過沒幾天，狗狗的飼主看到協尋訊息，焦急得與陳女、潘女約在獸醫院見面。孰料，狗狗卻在見面前走失，飼主氣得提告2人侵占，但台北地檢署認為，陳女、潘女都是愛狗人士，也沒有不法意圖，處分不起訴。

據了解，陳女的友人2020年初在路邊撿到一隻身上全是皮膚病、疝氣，且沒有結紮的比熊犬，於是帶到獸醫去掃描晶片，但卻未掃到，於是只好將比熊犬轉交給陳女照顧，並上網貼出協尋訊息，隨後又將比熊犬委託給同樣是愛狗人士的潘女。

幾天後一名自稱是比熊犬的飼主看到貼文跟陳女連繫，但陳女擔心並非真的飼主，於是與對方約在獸醫院見面，並要求對方支付比熊犬的醫療費，還要植入晶片。

孰料，接近約定日時，潘女帶著比熊犬及家中另外2隻愛犬到公園散步，中途不慎被腳踏車騎士撞倒，3隻狗也因此受到驚嚇逃竄，但因潘女的2隻愛犬認得回家的路，最後自己回到家中，但比熊犬卻走失不見。

比熊犬飼主一聽到消息後，懷疑被騙，氣得對陳女、潘女提告侵占。不過，檢方調查，公園內並無監視器，無法證明比熊犬是否真的走失，但認為，陳女自己平時就經常金援浪浪，而潘女又是浪浪送樣的中途之家，都是愛狗人士，沒有理由要侵占，再者，飼主也提不出證據來證明2人有不法意圖，因此予以不起訴。

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