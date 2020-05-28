騎壞再換一台　男爽騎代步車3家機車行受害

▲黃男爽騎代步車，騎壞再換一台，遭警方攔查送辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子利用機車行會提供代步機車，騎自己老舊機車到機車行維修，用「代步車換代步車」先後3次，將代步車騎爛了再去換一輛來騎，最後遭眼尖警方攔查，才發現這誇張劇情。警方表示，黃男涉犯詐欺、侵占，是否有利用代步車犯案，有待進一步釐清。

第二警分局育才派出所員警今天上午11點半左右，巡邏時發現黃姓男子騎機車行徑可疑，上前攔下盤查。員警一查發現，黃男所騎機車並非他本人所有，也交代不清，立刻將他帶回派出所，他才說出誇張的借代步車劇情。

原來，黃男知道機車行都有代步機車，可供客人維修機車借去使用。他本月11日下午騎著自己的機車去北區五權路上一家機車行，表明要維修機車，在老闆同意下騎走一輛代步機車，之後自己的機車修好了不去付錢，代步機車也不歸還。

黃男同月22日晚上發現代步車怪怪的，在去北區三民路上的機車行說要維修，用相同手法跟機車行借另一輛代步車，騎車離開。殊不知，騎車途中發現代步車已經有毛病，他又騎到北屯區東山路上的機車行，用相同手法再換一輛代步車，最後才被警方盤查發現。

警方表示，黃男涉犯侵占、詐欺罪，警詢後將依法送辦。他本身有竊盜、詐欺前科，是否有利用代步車另外犯案，有待進一步釐清。

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