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「躲監視器」幫2同事偷打美白針　醫美診所護理師免坐牢代價18萬

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▲施打疫苗，打針。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在知名連鎖醫美任職的陳姓護理師，利用職務之便偷取公司2瓶美白點滴替同事施打。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

在知名連鎖醫美任職的陳姓護理師，2019年6月間利用職務之便，偷偷將診所內2瓶美白點滴竊取出來調和成針劑，替2同事各施打1針。一日診所主管進行盤點時查覺有異，事件因此曝光。法院審結依業務侵占罪判3女有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，其中陳女因有竊盜前科未獲緩刑，另2女獲緩刑2年。仍可上訴。

陳姓護理師在醫美診所負責保管美白點滴，2019年6月8日她竟心生歹念，將2瓶美白點滴取出後調和成針劑，在診所內避開監視器可拍到的地方，替李、施2名女同事各施打1針。

當月中診所主管與陳女一同進行盤點時發現庫存數量有異，經詢問，陳女在第一時間即向主管坦承「我有幫Apple 、Selina打美白針」，雖診所表示願意原諒陳女，但仍向板橋分局報警，全案交由新北地檢署偵辦。

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法院審理時3人坦承犯行，法官認為她們為了圖利自己，竟利用職務之便侵占公司財務，審結依業務侵占罪判3女有期徒刑各6月，得易科罰金18萬元，但審酌李、施2女已賠償診所1萬5千元，又她們過去也無前科，予以緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且各需向公庫支付1萬5000元及接受法治教育4場；而陳女因過去有竊盜前科，未獲緩刑。全案仍可上訴。

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