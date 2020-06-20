「超手速」女慣竊現身逢甲內衣店　櫃台5百元左手抓右手拿2秒完成

▲戴帽女子當著內衣店員面前，快手偷櫃檯上5百元，2秒完成。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

逢甲夜市日前出現一名「超手速」女慣竊，與丈夫小孩進內衣店試穿內衣時，趁店員不備，左手快手將客人放櫃檯上的5百元抽走放右手上，過程只花2秒鐘。影片上傳臉書社團，網友驚呼「變魔術」，但也有人酸「沒錢就不要穿」。警方也已鎖定特定對象，將依法嚴辦。

6月7日晚上9時許，逢甲商圈福星路上一間內衣店發生5百元紙鈔不翼而飛事件，第六警分局西屯派出所獲報，立刻派員前往現場了解。

黃小姐表示，當時她正在試內衣，將5百元紙鈔放在店家櫃檯上，結果出來時就不見了。店員稱沒有收起來，後來調閱監視器查看才發現，遭另一名看內衣的女子拿走，雖然只有5百元，但她認為此風不可長，想揪出這人。

▲戴帽女子趁隙左手抓取桌上的5百元。（圖／翻攝爆料公社）

警方查看監視器畫面，發現該名頭戴鴨舌帽女子跟丈夫及年約3、4歲的男童到內衣店看衣服，趁客人與店員疏於注意時，迅速用左手迅速夾起桌上5百元紙鈔轉到右手，整個過程只花2秒鐘，手法熟練。

黃小姐也將影片放上臉書「爆料公社」，引發熱議。有網友說，「手速超快又自然，肯定是高手！」「厲害！我一直看不出破綻」、「靠⋯跟魔術師一樣好厲害！這個不能抓，她有魔術的天份，要好好培養」。也有人酸說，「買不起不要穿啊」、「老公該檢討，怎麼沒錢給老婆買內衣，沒錢買內衣其實也沒關係，就不要穿就好了，我們不會介意的！」

第六分局西屯派出所表示，該名女子已涉及侵占或竊盜，目前已鎖定特定對象，全力緝捕中。

・隨手拍都是美照



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