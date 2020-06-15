單張價值9999元！「家樂福X福容」祭滿額抽環島住宿券　全台只有50人拿得到

▲家樂福。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蕭筠／台北報導

隨著防疫措施逐漸解封，全台迎來後疫情時代，行政院「振興三倍券」也將在7月15日正式上路，就為促進消費經濟，不過今（15）日家樂福量販再度搶先推出抽住宿券活動，找來福容大飯店打造「滿額抽環島任你遊住宿券」，即日起至7月31日止只要單筆消費滿500元即享1次抽獎資格，預計抽出50個名額可拿到價值9999元的住宿券。

▲家樂福攜手福容集團推出滿額抽住宿券活動。（圖／業者提供）

家樂福攜手台灣知名連鎖酒店福容集團推出會員專屬的「滿額抽環島任你遊住宿券」，即日起至7月31日止凡單筆購買雜貨食品（常溫／冷凍／冷藏）、家庭清潔用品／用具、個人清潔、衛生用品、美妝保養品等滿500元，即可獲得1次抽獎資格，滿1000元有2次機會，以此類推，預計總共抽出50人可獲福容新假期環島任你遊住宿劵，單張價值高達9999元，包括淡水漁人碼頭、福隆、麗寶樂園、墾丁、花蓮福容大飯店通通都可使用，詳細活動資訊可參閱2業者官方網站。

獎項將於8月6日抽出，中獎名單則在8月12日公告於家樂福官網，提醒活動期間每位會員僅有1次中獎資格，若有重覆中獎將自動取消其第2次資格。

《去喔！Farm特色農業旅遊人氣票選》投票去＞https://events.ettoday.net/poll/vote/84/138

【你可能也想看】

►拚了！周五起⋯foodpanda外送「全台24小時不打烊」 3大超商也幫送到家

►「黑臉扮泰人」宣傳新品⋯挨轟沒水準、低級！日出茶太道歉了

►加了魚酥、香菜！高雄在地人激推肉燥飯老店 必點經典「銷魂組合」超罪惡

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來