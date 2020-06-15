　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

單張價值9999元！「家樂福X福容」祭滿額抽環島住宿券　全台只有50人拿得到

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼天母家樂福外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲家樂福。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蕭筠／台北報導

隨著防疫措施逐漸解封，全台迎來後疫情時代，行政院「振興三倍券」也將在7月15日正式上路，就為促進消費經濟，不過今（15）日家樂福量販再度搶先推出抽住宿券活動，找來福容大飯店打造「滿額抽環島任你遊住宿券」，即日起至7月31日止只要單筆消費滿500元即享1次抽獎資格，預計抽出50個名額可拿到價值9999元的住宿券。

▲▼家樂福攜手福容集團。（圖／業者提供）

▲家樂福攜手福容集團推出滿額抽住宿券活動。（圖／業者提供）

家樂福攜手台灣知名連鎖酒店福容集團推出會員專屬的「滿額抽環島任你遊住宿券」，即日起至7月31日止凡單筆購買雜貨食品（常溫／冷凍／冷藏）、家庭清潔用品／用具、個人清潔、衛生用品、美妝保養品等滿500元，即可獲得1次抽獎資格，滿1000元有2次機會，以此類推，預計總共抽出50人可獲福容新假期環島任你遊住宿劵，單張價值高達9999元，包括淡水漁人碼頭、福隆、麗寶樂園、墾丁、花蓮福容大飯店通通都可使用，詳細活動資訊可參閱2業者官方網站。

獎項將於8月6日抽出，中獎名單則在8月12日公告於家樂福官網，提醒活動期間每位會員僅有1次中獎資格，若有重覆中獎將自動取消其第2次資格。

《去喔！Farm特色農業旅遊人氣票選》投票去＞https://events.ettoday.net/poll/vote/84/138

【你可能也想看】

►拚了！周五起⋯foodpanda外送「全台24小時不打烊」　3大超商也幫送到家
►「黑臉扮泰人」宣傳新品⋯挨轟沒水準、低級！日出茶太道歉了
►加了魚酥、香菜！高雄在地人激推肉燥飯老店　必點經典「銷魂組合」超罪惡

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
史上功能最豐富升級！　iOS 14爆料重點一次看
生前有喝酒？　高雄市議長許崑源血液報告出爐
王大陸說錯話「連2次得罪大咖女星」！　她變臉開罵：這人怎麼搞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

85度C提前搶「振興券」商機　消費滿200元送200抵用券

單張價值9999元！「家樂福X福容」祭滿額抽環島住宿券　全台只有50人拿得到

電商狂推第二波優惠全力攻618　最低1折起、瞄準攻略3300回饋全拿

悄悄降門檻了！foodpanda6月「滿100元」天天免外送費　24小時通通可下單

【廣編】Kotex攜手CRAFTHOLIC宇宙人「7-11卡通大聯萌」特賣

在家染出沙龍級秀髮「洗護」是關鍵！護色洗髮精＋髮膜雙加持　健康光澤髮絲超撩人

愛兒麗產後護理之家台中館6月正式開幕

「成人、兒童」5大MIT品牌口罩網購再開搶　時間、限購看這裡

口罩讓它意外成為熱銷冠軍！5款清潔型面膜有效去除痘痘、油光

放棄台北工作找幸福！渡部太太在日本找到屬於她的幸福職場哲學

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

85度C提前搶「振興券」商機　消費滿200元送200抵用券

單張價值9999元！「家樂福X福容」祭滿額抽環島住宿券　全台只有50人拿得到

電商狂推第二波優惠全力攻618　最低1折起、瞄準攻略3300回饋全拿

悄悄降門檻了！foodpanda6月「滿100元」天天免外送費　24小時通通可下單

【廣編】Kotex攜手CRAFTHOLIC宇宙人「7-11卡通大聯萌」特賣

在家染出沙龍級秀髮「洗護」是關鍵！護色洗髮精＋髮膜雙加持　健康光澤髮絲超撩人

愛兒麗產後護理之家台中館6月正式開幕

「成人、兒童」5大MIT品牌口罩網購再開搶　時間、限購看這裡

口罩讓它意外成為熱銷冠軍！5款清潔型面膜有效去除痘痘、油光

放棄台北工作找幸福！渡部太太在日本找到屬於她的幸福職場哲學

普丁嗆爆川普！大讚「俄國防疫比較好」：美國缺乏強力領導

疫情解封　屏東東港朝隆宮「蝦米媽」媽祖巡安護境9月登場

冷氣電磁波有影響？他離2m怕傷身…網曝真實經驗：胃酸不明原因過多

陳冠廷案燒出放話文化　柯文哲怒了：管不了底下還當什麼首長？

遺憾岳父不能來！承翰姐夫獲選模範警察　蔡英文拍肩：好好照顧李媽媽

《約定的夢幻島》美劇化　由《蜘蛛人：新宇宙》導演執導

「抗體搭配PCR檢測」研判感染狀況！台專家：可用在「邊境」評估隔離時間

墾丁度假村接手飯店5年　慘賠近6.5億終脱手

慈濟師兄姐警察節慰問東港警　素食便當下肚充滿活力　

12層大智慧學苑夷為平地　延宕13年台中大智路8月通車貫通前後車站

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

消費熱門新聞

双響泡殘酷試吃結果出爐！

網購今起開賣5大MIT品牌口罩

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

美式賣場公開的秘密曝光！

降門檻了！foodpanda6月「滿100元」天天免外送費

神仙版牛肉泡麵爆紅！不用當老外

電商一次開賣5大口罩品牌　單片6元起

牛肉變黑能吃？好市多「7大月經文」幫解惑

寶雅、康是美再賣口罩　每人限一盒

網購公布第二波口罩開賣時間

電商狂推第二波618優惠　瞄準攻略3300回饋全拿

護色洗劑＋髮膜　亮麗秀髮輕鬆染

康是美今起開放100萬片醫療口罩預購

85度C消費滿200元送200抵用券

更多熱門

相關新聞

MIT醫療口罩到貨！家樂福「一片6元」每人限購1盒

MIT醫療口罩到貨！家樂福「一片6元」每人限購1盒

國內口罩於6月1日正式解禁後，各大通路、電商平台紛紛開賣口罩，繼7日正式提供首批MIT盒裝口罩，包括成人、幼幼、婦幼、兒童等款式後，家樂福量販今（12）日再度宣布第二波到貨了，提供12萬片共2400盒至全台68家量販店，預計14日到店開賣，每人限購1盒。

家樂福發放振興購物金！正職、兼職都可領

家樂福發放振興購物金！正職、兼職都可領

家樂福放棄新竹？在地人：大潤發氣勢輾壓

家樂福放棄新竹？在地人：大潤發氣勢輾壓

2025年韓國樂天超市淘汰50%塑膠包裝！

2025年韓國樂天超市淘汰50%塑膠包裝！

全聯+0元多1件、家樂福滿千送折價券

全聯+0元多1件、家樂福滿千送折價券

關鍵字：

家樂福福容大飯店

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面