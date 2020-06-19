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8年來最長紀錄！　日海上保安廳：中國海警船「連續65天」駛入釣魚台海域

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▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲日方連續65天發現有中國船隻在釣魚台海域附近航行。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合外電報導

日本海上保安廳17日在釣魚台海域（日稱尖閣諸島、中稱釣魚島）外圍，發現4艘正在航行的中國海警局船隻，而這也是日方連續第65天發現有中國公務船在釣魚台海域附近航行，創下近8年來的紀錄。有關人士認為，雖然雙方未發生衝突，「但無法稱為和平時的灰色地帶狀態正在持續。」

綜合日媒報導，日本海上保安廳的巡邏船17日在釣魚台海域外圍，發現4艘正在航行的中國海警局船隻，其中1艘還裝有類似機關炮的裝備。這是日方連續第65天發現中國公務船在附近航行，也是從2012年9月以來最長的連續天數，甚至有其中5天駛入日本領海。

日本第11管區海上保安總部（那霸）也指，中國公務船今年1至5月在釣魚台海域航行天數共計142天，比去年同期增加近1.35倍。

防衛省消息人士向《共同社》透露，目前中國正在實施休漁政策，從中方立場來看，若是日本漁船繼續在相關海域作業，可能就有讓他們出面「執法」的理由。日政府相關人士也說，雖然雙方未發生衝突，「但無法稱為和平時的灰色地帶狀態正在持續。」

日本官房長官菅義偉16日在記者會中表示，海上保安廳已對中國船隻做出多次警告，也利用外交途徑表達強烈抗議，「我國堅守固有領土和領海，會對尖閣諸島周圍進行堅決保護，以毅然而冷靜的態度回應中方的行動。」

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