　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京確診9天飆破200例！　世衛：病毒與「歐洲毒株」密切相關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,北京疫情,圖為北京地壇醫院內醫務人員 。（圖／新京報）

▲北京地壇醫院內醫務人員 。（圖／新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京19日新增本地確診22例，自11日以來累計達205例。世界衛生組織當地時間19日表示，北京出現的新冠病毒的基因序列已被上傳分享，顯示與「歐洲新冠毒株」密切相關，但目前有不同毒株在傳播，不代表疾病來自歐洲，很有可能的是此次病毒由北京以外輸入。

▲▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus），WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／路透）

▲萊恩（左）與WHO秘書長譚德塞（右）。（圖／路透）

世界衛生組織當地時間19日召開新冠肺炎例行發布會，針對北京爆發的疫情，緊急項目技術主管科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，北京出現的新冠病毒與「歐洲新冠毒株」密切相關。

WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）則表示，目前有不同毒株在傳播，不代表疾病來自歐洲，很有可能的是此次病毒由北京以外輸入，現在重要的是要確定何時傳入以及病毒傳播鏈，很高興看到北京採取的高強度調查，以確保發現聚集性傳播的源頭。

萊恩接著稱，出現聚集性病例並不意味著第二波疫情，世衛組織真正想看到的是靈敏性，以及可以運用數據調查、檢測並採取身體及社交措施的能力，從而以最小的社會代價來遏制感染，而北京此次應對疫情就是很好的例子，採取了大規模應對措施，以防疫情失控，如迅速發現、調查和遏制聚集性傳播。

據北京市衛健委20日消息，19日0時至24時，新增報告本地確診病例22例、疑似病例4例、無症狀感染者2例。截至6月19日24時，累計報告本地確診病例625例，累計出院411例，在院205例，累計死亡9例。尚在觀察的無症狀感染者17例。

6月19日0時至24時，無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，截至19日24時，累計報告境外輸入確診病例174例，累計出院173例，在院1例。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
8500萬夢幻法拉利台北現蹤！驚見天王級人物…台灣僅6個人開
明天日環食撞期「馬雅預言末日」！科學家一算驚：現在2012年
「硬派議員」嗆苗栗國自產口罩…3月後成真！PO文甜甜價開賣
快訊／台鐵「成功=彰化」事故！男闖平交道遭撞亡　上下行列車延
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京確診9天飆破200例！　世衛：病毒與「歐洲毒株」密切相關

北京直擊／「宅家裡」迎端午連假　景區超慘...石獅子比遊客多

北京直擊／超靈雍和宮「開三天又關」　周邊商圈苦撐...白繳80萬月租

川普簽署涉疆法案！中國政府、官媒連環轟「廢紙一張」

5成受訪者認為香港已成一國一制！港民研：認同中國人身份創1997年來新低

北京8天飆到183例！28人為餐飲員工...包含廚師、服務生、配菜員等

北京疫情累計確診183例　李蘭娟曝在「這溫度」可活20年

康明凱、斯帕弗被起訴！加國記者連4問中國採「人質外交」？趙立堅：問你們政府

國民黨新兩岸論述走「小綠」路線？ 國台辦回應了

港台人道援助辦公室成立　國台辦回應：絕不會得逞

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

拜起來！台南「4間月老廟」總整理 單戀、曖昧、穩交各種狀態都適合

債務糾紛丟鞭炮燒油漆行釀3傷　議員服務處遭殃警急帶回涉案人

北京確診9天飆破200例！　世衛：病毒與「歐洲毒株」密切相關

北京直擊／「宅家裡」迎端午連假　景區超慘...石獅子比遊客多

北京直擊／超靈雍和宮「開三天又關」　周邊商圈苦撐...白繳80萬月租

川普簽署涉疆法案！中國政府、官媒連環轟「廢紙一張」

5成受訪者認為香港已成一國一制！港民研：認同中國人身份創1997年來新低

北京8天飆到183例！28人為餐飲員工...包含廚師、服務生、配菜員等

北京疫情累計確診183例　李蘭娟曝在「這溫度」可活20年

康明凱、斯帕弗被起訴！加國記者連4問中國採「人質外交」？趙立堅：問你們政府

國民黨新兩岸論述走「小綠」路線？ 國台辦回應了

港台人道援助辦公室成立　國台辦回應：絕不會得逞

端午立蛋步步升　台南永康中心端午徵才提供近300職缺

新台幣開盤貶值1分　以29.670元開出

PGA重啟後出現首例確診　前球王擔憂未來有大麻煩

實測車子烤雞蛋！放3hrs「蛋黃QQ的」成功　加醬油一吃驚呆：日本超商同款

愛心水草、雙心荷花池超可愛　中台灣3座「心」型池塘

雞排妹出租房「拜地基主現場照一PO」網驚覺不對勁！　犯2禁忌…她認錯了

只送不賣！ReebokＸ《玩具總動員》綠色小兵配色曝光　達到這條件才能擁有

2歲蔡桃貴不吃飯…二伯「笑容消失」黑臉下令罰站！　兒大哭討抱「她第一反應」被推爆

大陸特斯拉驚傳火燒車意外！駕駛：車子自行加速到127km/h煞不住

身體4大毒素問題　醫教4招在家自己改善

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

大陸熱門新聞

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

熱褲女團霸佔馬路！　大跳「抖臀舞」下場慘了

超靈雍和宮「開三天又關」　商圈苦撐...白繳80萬月租

香港民研：5成受訪者認為香港已成「一國一制」

北京8天飆到183例！28人為餐飲員工

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

輕熟女整形！一針下去大面積腦梗死

頑皮狗沒牽繩衝出門　被亂棍打死

「宅家裡」迎端午連假　景區超慘...石獅子比遊客多

北京累計183例確診　李蘭娟出面分析

鄭文傑承認是間諜

學校吃饅頭！7歲童吞下倒地慘死「口鼻滲血」

開車直播！　「0剎車撞貨車」妻女當場死亡

美太平洋電纜不連香港？港府提一國兩制

更多熱門

相關新聞

海軍態度急轉彎！羅斯福號前艦長復職路斷

海軍態度急轉彎！羅斯福號前艦長復職路斷

美國海軍航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）復職之路大轉折；經過深入調查後，海軍發現克勞齊在4月艦上官兵群聚感染事件中的指揮過程，有其嚴重疏失，因此承認先前調查有疏漏，並推翻一開始支持克勞齊復職的態度，由海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）宣布，不會讓克勞齊復職，而是調派他至其他單位。

日首波鬆綁名單沒台灣　日媒曝原因：秋後放寬

日首波鬆綁名單沒台灣　日媒曝原因：秋後放寬

全球近46萬死！義國研究曝：12月就有病毒

全球近46萬死！義國研究曝：12月就有病毒

北京8天飆到183例！28人為餐飲員工

北京8天飆到183例！28人為餐飲員工

醫院探病限制全面放寬「不限病房科別、住院日數」

醫院探病限制全面放寬「不限病房科別、住院日數」

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19大陸戰疫新發地北京疫情

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

嗆苗栗國自產口罩…議員開賣了一片2.5元

坐月子不敢洗！醫一查房…驚見她「頭已經爛了」臭爆

25歲女帶小孩搭巴士　遭司機性侵

男月薪50K以下不配擁有愛情　鄉民：很合理啊

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面