北京確診9天飆破200例！　世衛：病毒與「歐洲毒株」密切相關

▲北京地壇醫院內醫務人員 。（圖／新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京19日新增本地確診22例，自11日以來累計達205例。世界衛生組織當地時間19日表示，北京出現的新冠病毒的基因序列已被上傳分享，顯示與「歐洲新冠毒株」密切相關，但目前有不同毒株在傳播，不代表疾病來自歐洲，很有可能的是此次病毒由北京以外輸入。

▲萊恩（左）與WHO秘書長譚德塞（右）。（圖／路透）

世界衛生組織當地時間19日召開新冠肺炎例行發布會，針對北京爆發的疫情，緊急項目技術主管科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，北京出現的新冠病毒與「歐洲新冠毒株」密切相關。

WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）則表示，目前有不同毒株在傳播，不代表疾病來自歐洲，很有可能的是此次病毒由北京以外輸入，現在重要的是要確定何時傳入以及病毒傳播鏈，很高興看到北京採取的高強度調查，以確保發現聚集性傳播的源頭。

萊恩接著稱，出現聚集性病例並不意味著第二波疫情，世衛組織真正想看到的是靈敏性，以及可以運用數據調查、檢測並採取身體及社交措施的能力，從而以最小的社會代價來遏制感染，而北京此次應對疫情就是很好的例子，採取了大規模應對措施，以防疫情失控，如迅速發現、調查和遏制聚集性傳播。

據北京市衛健委20日消息，19日0時至24時，新增報告本地確診病例22例、疑似病例4例、無症狀感染者2例。截至6月19日24時，累計報告本地確診病例625例，累計出院411例，在院205例，累計死亡9例。尚在觀察的無症狀感染者17例。

6月19日0時至24時，無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，截至19日24時，累計報告境外輸入確診病例174例，累計出院173例，在院1例。