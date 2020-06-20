武漢6次篩檢均為陰…她搭火車去成都確診了　陸專家：有3種可能

▲武漢市民戴口罩排隊，準備進行檢驗。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

成都市衛生健康委19日通報了1例由武漢市輸入的無症狀感染者的有關情況，引起民眾關注。一名女患者在武漢多次篩檢，均顯示一切正常，沒想到乘高鐵到達四川成都後，被診斷為無症狀感染者。對此，陸專家認為，患者發生這種情況，有3種可能性。

據《長江日報》報導，46歲胥姓女子四川德陽人，常住湖北武漢，在漢期間，分別於4月12日在武漢市第六醫院，4月18日、21日在武漢大學中南醫院，4月30日在華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院，5月20日在武漢艾迪康醫學檢驗所做核酸檢測，5次結果均為陰性。6月3日，她再次到武漢同濟醫院做核酸和血清抗體檢測，其中核酸檢測結果為陰性，IgM陰性、IgG陽性。

6月5日17點26分胥女乘坐火車，於6日12點38分到達成都，後轉乘火車返回德陽，7日又乘私營車輛赴成都。她先後於6月7日、8日、11日、12日、15日、16日，到成都多家醫院的肝膽外科、胃腸外科、耳鼻喉頭頸外科、婦科等多個門診科室就診，沒想到，6月18日患者在入院前篩查中，檢測發現新冠病毒核酸陽性，無其他異常症狀，診斷為無症狀感染者。

對此，華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院急診科主任、博士生導師張勁農教授認為，基本排除胥女在武漢新近感染新冠病毒的可能，「像她這種情況，有3種可能性：一是赴成都旅途或在當地醫院就診過程中，與無症狀感染者有接觸，經過呼吸，病毒短期吸附在呼吸道，由於患者感染過，自身免疫經過歷練，加之有抗體保護，病毒難以在肺部複製，不會發病且病毒會很快被機體清除或滅活。二是核酸檢測結果可能為假陽性，PCR檢測是通過基因擴增，檢測某個特殊基因片段，出現假陽性的情況並不奇怪。第三，也有可能是其腸道攜帶已經失去感染活性的病毒基因片段，通過糞-口傳播污染了呼吸道黏膜，有研究表明，失活的病毒基因片段不具備傳染性，但在大便可存在很長時間。」

►戴口罩也要記得保養