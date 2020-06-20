中印激戰真相「成羅生門」！陸官方給出詳細版本…怒斥：印方蓄意挑釁

▲中印邊境爆衝突。（圖／翻攝INH News）

記者鄭思楠／綜合報導

中印邊境近日爆發激烈衝突，20名印軍喪命，解放軍也有43名官兵死傷。有外媒報導了6小時激戰內幕，兩軍在4200多公尺高的加勒萬河谷（Galwan Valley）扭打。19日，大陸外交部新聞發言人趙立堅也詳細介紹了衝突事件的來龍去脈。不過，中印兩國對衝突保持不同說法。

趙立堅表示，「加勒萬河谷位於中印邊界西段實際控制線中方一側，多年來，中國邊防部隊一直在此正常巡邏執勤；今年4月以來，印度邊防部隊單方面在加勒萬河谷地區持續抵邊修建道路、橋樑等設施，中方多次就此提出交涉和抗議，但印方反而變本加厲越線滋事。」

「但令人震驚的是，6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。」他嚴正指出，印軍的冒險行徑嚴重破壞邊境地區穩定，嚴重威脅中方人員生命安全，嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，嚴重違反國際關係基本準則。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅回應，目前雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降溫，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區的和平與安寧。

他還強調，中方希望印方同中方相向而行，切實按照兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國政府已經簽署的協定協議，通過雙方既有軍事和外交管道，就妥善處理當前邊境事態加強溝通協調，共同維護兩國邊境地區的和平與安寧。

此前，《衛報》（The Guardian）也揭露了激戰情況，當天夜裡在4200多公尺高的加勒萬河谷（Galwan Valley），印度軍隊宣稱「以為解放軍已遵守協議撤離，沒想到卻對他們的部隊進行預謀埋伏」，中方更用「鐵絲纏繞棍棒」當武器，其中一名印度指揮官從山脊上被推下，墜落峽谷死亡。

印度政府消息人士透露，由於印軍人數是劣勢，必須從4公里外呼叫援軍，導致600名軍人在幾乎黑暗的地方，用鐵棍、石頭等臨時找來的武器，狂戰了6小時，而大部分的死亡則是因墜落峽谷造成，也有士兵是在重傷的情況下被活活凍死。

例外，記者會上，還有記者詢問，有報導稱中國釋放了在邊界衝突中俘獲的印度士兵，中方能否證實？對此，趙立堅也回應，「據我所知，目前中方沒有扣押任何印方人員。」

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