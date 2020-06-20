猛撞路邊3輛轎車！車尾、車頭全凹　高雄闖禍男一看竟秒逃了

▲白色貨車猛撞路邊3輛轎車，高雄男未等警方到達就加速逃了。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友19日在臉書「爆料公社」氣憤說，高雄市大寮區19日上午發生一起車禍，一輛白色貨車追撞停在路邊的3輛轎車，誇張的是肇事駕駛僅下車查看幾秒，就直接走回車上並加速離開現場，氣得他直呼「肇事逃逸，讓他紅」，影片曝光後也立刻引發網友公憤。

影片中可以看見，車禍發生在大寮區慈隆街，一輛白色貨車撞上停在路邊的藍色轎車，造成藍色轎車往前推撞一輛紅色轎車，紅色轎車則繼續推撞銀色轎車，其中藍色轎車的車尾受損最嚴重，嚴重向內凹陷並擋風玻璃全碎，其餘兩輛車也有車頭、車尾損毀的情況。

車禍發生後，肇事貨車駕駛下車查看了藍色轎車的情況後，就直接回到車上並加速離開現場，整個過程不到2分鐘。原PO認為白色貨車駕駛有逃逸嫌疑，才決定將影片公開，提供受害者或警方存證。

▲貨車駕駛肇事後下車查看，幾秒後便回到車上加速離開。（圖／翻攝自爆料公社）

其他網友看了影片後紛紛表示，「好扯，怎麼有這種人」、「感覺撞擊力道不小」、「可惜太遠看不到車牌」、「貨車水箱也破了，後續引擎一定掛點，再肇逃啊」、「好有你的影片，感覺周遭沒有監視器」、「太過分了吧，路這麼寬還會撞到。」

根據道路交通管理處罰條例62條，民眾駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，得處1000元以上，3000元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。