趙立堅回應中印衝突始末：印方「暴力攻擊」中方交涉士兵

▲中印邊境衝突，爆發40多年來首度有人員死亡的流血事件。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

中印邊境加勒萬河谷爆發40多年首見人員死亡的流血衝突，不過中國官方對於衝突來龍去脈始終沒有做出詳細的說明。中國外交部發言人趙立堅在19日的例行記者會上，回應媒體的提問時，首度詳細回應事件的經過。

趙立堅指出，加勒萬河谷位於中印邊界西段實際控制線中方一側，多年來，中國邊防部隊一直在此正常巡邏執勤。今年4月以來，印度邊防部隊單方面在加勒萬河谷地區持續抵邊修建道路、橋樑等設施。

中方多次就此提出交涉和抗議，但印方反而變本加厲越線滋事。5月6日凌晨，印度邊防部隊乘夜色在加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

趙立堅說，為緩和邊境地區局勢，中印雙方通過軍事和外交渠道保持密切溝通。在中方強烈要求下，印方同意並撤出越線人員，拆除越線設施。6月6日，兩國邊防部隊舉行軍長級會晤，就緩和邊境地區局勢達成共識。印方承諾不越過加勒萬河口巡邏和修建設施，雙方通過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。

▲大陸外交部發言人趙立堅，首度詳細回應中印衝突始末。（圖／路透社）



趙立堅指控印度，6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。印軍的冒險行徑嚴重破壞邊境地區穩定，嚴重威脅中方人員生命安全，嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，嚴重違反國際關係基本準則。中方已就此向印方提出嚴正交涉和強烈抗議。

趙立堅指出，6月17日，中國國務委員兼外長王毅在同印度外長蘇杰生通電話時，再次向印方闡明中方嚴正立場，要求印方對此開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生，並儘快召開第二次軍長級會晤，解決現地相關事宜。

雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，盡快使現地局勢降溫，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區的和平與安寧。

趙立堅強調，中方希望印方同中方相向而行，切實按照兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國政府已經簽署的協定協議，通過雙方既有軍事和外交渠道，就妥善處理當前邊境事態加強溝通協調，共同維護兩國邊境地區的和平與安寧。

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