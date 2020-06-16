端午4天連假天氣出爐！　鋒面影響時間？彭啟明說話了

▲彭啟明說，屆時台灣位於鋒面前緣，陣雨的機會顯著提高。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（16日）表示，鋒面有機會周日移到台灣北方海面，停留到下周二、下周三。至於端午4天連假的天氣，他分析，應是屬於典型的夏季天氣類型，大家可以多安排些戶外活動。

彭啟明在臉書說，今仍維持類似15日的天氣型態，各地晴朗炎熱，中午高溫上看33至36度，都市地區因為熱島效應溫度會較高，午後靠山區仍有局部陣雨；未來這幾天到周五都很類似，務必要防曬防中暑，午後發展的對流陣雨常伴隨閃電雷擊，提醒在山區務必要提防小心。

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彭啟明指出，目前東亞的鋒面雲系正位於長江流域以北，大約在河南、安徽到江蘇，延伸到日本九州，過去1、2天有發展顯著的對流及較強降雨，也伴隨閃電雷擊；由於太平洋高壓勢力顯著增強，鋒面仍很鞏固原地滯留，周五開始高壓可能稍微減弱一些，鋒面有南移的趨勢，有機會周日移到台灣北方海面，停留到下周二、下周三。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明分析，屆時這道鋒面接近台灣北方海面，位置大約在浙江到福建北部附近，雖不是直接壟罩，但台灣位於鋒面前緣，預期西南風增強，熱對流會增加一些，也會受到鋒面前緣不穩定的影響，陣雨的機會顯著提高。

彭啟明表示，不過，這仍有變數，這就要看鋒面距離台灣的遠近，如果較近影響程度會較大；過去這幾天預測的趨勢來看，除了北部影響較多外，中南部應該是屬於多雲到晴的天氣，但午後雷陣雨的機會仍高。

彭啟明提醒，這波鋒面可能滯留在台灣北方海面約2、3天，有機會持續盤據到下周二、下周三；下周三、下周四顯著再度北抬，台灣天氣將轉類似近期的天氣；端午連假期間，應該是屬於典型的夏季天氣類型，大家可以多安排些戶外活動，但進入盛夏，務必該有的防曬及防中暑不可少。

▼氣象局對6縣市發布「高溫資訊」。（點圖可放大／氣象局）

中央氣象局對6縣市發布「高溫資訊」，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今中午前後花蓮縣縱谷為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台東縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今大致為晴到多雲的穩定天氣，要注意高溫炎熱，午後雷陣雨主要在各地山區，但量質和前幾天相比較少。

陳伊秀說，這樣穩定的天氣型態維持到周四，周五到下周一，台灣北部海面有鋒面逐漸在靠近，但也沒壓下來，屆時西南風影響，午後雷雨範圍會稍微比較廣，不侷限在山區；而中南部有局部短暫降雨，時間傾向在清晨至上午。

至於未來一周高溫部分，陳伊秀表示，周四前西半部最高溫都有35度，東半部則約33至35度；周五天氣還算穩定，仍有34、35度；周六到下周一，鋒面稍稍靠近一些，溫度降個1、2度，約33、34度，但還是滿熱的。