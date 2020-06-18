因應民怨！蘇花改東澳段20日起調整　高低速限70公里、50公里

▲駕駛們注意！蘇澳東澳段等3個路段，20日起高低速限調為70公里、50公里。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

為因應4天端午連假蘇花路廊大塞車，公路總局第四區養護工程處除藉由號誌進行車流管理外，蘇花改「蘇澳～東澳段（104k+980～112k+960）」、「南澳～和平段（125k+576～143k+802）」、「和中～和仁段（149k+145～154k+854）」，於20日起速限調整至70公里/小時，並設置最低速限50公里/小時，請駕駛們注意。

公路四區養工處表示，25日至28日端午節連假，預估受疫情趨緩影響，蘇花路廊將湧入大量車潮。預估台北南下宜蘭地區車潮將自25日凌晨4時起開始湧現，省道易壅塞路段如：台9線蘇花公路（南向）、礁溪市區、台7丙線往清水地熱路段將有大量車流出現；另礁溪路段及蘇花公路北返車潮則集中於27日下午至28日。

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另請駕駛們注意的是，蘇花改與舊蘇花公路銜接路段，速限介於50～60公里/小時，駕駛們行經蘇花改路段時，依標誌標線行駛。另蘇花改唯一可通行機車的仁水隧道，考量該路段有機慢車行駛，因此全段仍維持50公里/小時的行車速限。

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