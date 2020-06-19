種筍採筍都「厚工」　大溪綠竹筍達人如何種好筍、挑好筍報您知

▲邱焯勳(左)、游許義指出，「矮肥短，腰彎彎」的綠竹筍是上筍，最好吃。（圖／廖姓民眾提供）



記者楊淑媛／桃園報導

夏天吃排骨筍湯、涼筍沙拉，開胃又健康。桃園市大溪區石門水庫周邊復興里一帶，因水質和土質佳，種植的綠竹筍面積達556公頃，為北部地區綠竹筍主要產地，每年的6月是第一期產峰、也是綠竹筍最佳賞味期，如何種好筍、挑好筍，綠竹筍達人的復興里長邱焯勳、「竹筍教授」游許義以豐富經驗報您知！

▲▼種筍採筍都「厚工」。（圖／廖姓民眾提供）

邱焯勳說，綠竹筍一年的產季為農曆清明過後，也就是5-10月為主要產期，竹林不僅要排水良好、陽光充足，每隔20天固定施肥、定期整理雜草和除蟲，種植和採收都相當「厚工」。「竹筍教授」游許義表示，當天現採的綠竹筍，鮮嫩好吃賣價好，而採筍時得盡量避免見光，所以產期筍農往往趁著半夜，戴著頭燈或搶在日出前到竹林採筍。

▲大溪區石門水庫周邊復興里一帶，因水質和土質佳，為北部地區綠竹筍主要產地。（圖／廖姓民眾提供）



因為日出前，母株吸收到的露水會流到嫩筍，讓纖維細嫩多汁，一旦陽光露臉，露水抽回母株，竹筍口感就較為粗乾，可見筍農種筍、採筍皆辛苦。然，看到採收一支支飽滿漂亮的竹筍，經由產銷班拿到市場銷售，市場對大溪綠竹筍「尚好吃」的讚許，熱愛鄉土的邱焯勳認為那是對他最好的鼓勵。

▲搶在日出前到竹林採筍。（圖／廖姓民眾提供）

至於如何挑好吃的綠竹筍？邱焯勳、游許義指出，「矮肥短，腰彎彎」的綠竹筍是上筍，最好吃，筍尖如有「出青」會有點苦味，但風味仍未受影響。熱心地方公益的邱里長說，大溪綠竹筍產地位於桃園台七桃花源休閒農業區內以及石門水庫周邊，產期沿路都有筍農銷售綠竹筍，來此旅遊不妨順道採買，回家料理全家吃的開心。

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