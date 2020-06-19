幼童墾丁後灣淨灘！宗教人士亂撒冥紙嗆：不用撿會泡爛

▲海生館張姓講師陪同帶領29名學童前往後灣發起淨灘活動，遇到不明人士亂灑紙汙染海灘。（翻攝自後灣生態旅遊粉絲頁）

圖文／鏡週刊

屏東恆春某幼稚園昨（18日）發起淨灘活動，由海生館張姓講師陪同帶領29名學童前往後灣，途中遇到4名不明宗教人士在沙灘上亂灑類似冥紙的紙條，張姓講師見狀立刻制止，該名婦人卻持續故我，隨後回應張女「不用撿！會被海水泡爛」。

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據張姓講師指出，4名宗教人士先是在屏東後灣沙灘上拍照，後來灑起一疊疊不明紙張，上頭疑似印製著經文，隨風在海岸上飄散。

講師說，自己見狀上前制止對婦人說「這是在製造垃圾」，對方卻持續灑紙，隨後便回應張女「不用撿！會被海水泡爛」。後來有小朋友走到婦人身旁撿拾垃圾，婦人又像跳針 說「不用撿！會被海水泡爛」，並且無視淨灘的學童，直接轉身離去。

對於這樣的狀況，張姓講師表示自己也是第一次遇到，因為幼兒淨灘已連辦3年，多半是撿拾寶特瓶、杯子等海漂垃圾，她也在網路上呼籲民眾不要破壞環境，更不要在小孩面前做出不良示範。



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