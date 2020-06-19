　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男「車道線左右搖」…放左手下秒擦撞重摔昏迷　酒測值1.02嚇壞警

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓男子18日晚間7時許騎車經過環堤大道，行駛在左、右車道的中央，突然車身一陣搖晃，失控碰撞左側的轎車後倒地，導致他顱內出血及左側肋骨斷裂後重度昏迷，警方抽血換算，酒測值高達1.02MG/L，將待他脫險後朝公共危險罪偵辦。

▲▼男子酒駕在車道線左右搖晃，撞上左側車輛後重摔倒地昏迷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男子酒駕在車道線左右搖晃，撞上左側車輛後重摔倒地昏迷。（圖／記者陳豐德翻攝）

根據遭撞轎車的行車紀錄器畫面，陳男（53歲）當時騎車經過環堤大道往蘆洲方向，在車道上搖搖晃晃，放開左手後下秒就失控與同向內側康姓男子（27歲）駕駛的轎車擦撞，康姓男子隨即停車下來查看，見陳男頭部破洞流血，嚇得通報警消到場，經緊急送往馬偕醫院後，昏迷指數只剩下3（最低），目前還在加護病房觀察當中。

由於陳男身上散發濃厚酒氣，經醫院抽血換算酒測值1.02MG/L，康姓男子酒測值為0；遭撞的康男表示，對方突然就撞上右側的油箱蓋處，根本來不及反應。目前家屬還沒不知道陳男事前在哪邊喝酒，警方將等待他清醒後依法偵辦。

▼現場殘留血跡，男子的鞋子及手套也噴飛路旁。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男子酒駕在車道線左右搖晃，撞上左側車輛後重摔倒地昏迷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼轎車右側油箱蓋處遭撞擊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男子酒駕在車道線左右搖晃，撞上左側車輛後重摔倒地昏迷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男子酒駕在車道線左右搖晃，撞上左側車輛後重摔倒地昏迷。（圖／記者陳豐德翻攝）

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判　殺手突竄出狂砍報復

影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命　網怒：自己製造的死角

BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍　車主怒：開車30年沒聽過這條罰規

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
流浪漢失憶被送警局！自稱「住別墅、開瑪莎拉蒂」真實身分曝光警
蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！破褲超越極限…腿根到膝蓋
快訊／役期只有12天！早點名沒動靜　陸軍21歲補充兵陳屍床上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狀況有好轉！宜蘭救護車翻車頂沒了　「腦出血重傷」救護員碎骨手術取出

「出國1至2天賺2萬元」掩護非法偷渡　移民署查獲跨國人蛇集團

酒駕男「車道線左右搖」…放左手下秒擦撞重摔昏迷　酒測值1.02嚇壞警

檢座蒞庭看報滑手機檢審會祭「警告」　年終將少領15萬元

「兩蔣日記」所有權！國史館告蔣家纏訟5年　判決出爐：部分國有部分私有　

寶寶照遭盜用！網友狂譏「沒人緣」：像韓國瑜　媽媽開吉…網友道歉了

吊掛救援曝光！大副出海作業慘被碾碎2腳趾　海巡署派「海空」馳援

趴前擋攔車幫媽抓老爸小三　高雄19歲熱褲妹涉《刑法》強制罪遭送辦

役期只有12天卻死在營區！清晨早點名沒動靜　陸軍21歲補充兵陳屍床上

清潔隊員掃了又丟！　「彈菸姐」、「毀菸滅跡哥」全都被錄

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

李佳穎大方認愛「圈外男友」　自爆對方求婚就會答應

狀況有好轉！宜蘭救護車翻車頂沒了　「腦出血重傷」救護員碎骨手術取出

「出國1至2天賺2萬元」掩護非法偷渡　移民署查獲跨國人蛇集團

酒駕男「車道線左右搖」…放左手下秒擦撞重摔昏迷　酒測值1.02嚇壞警

檢座蒞庭看報滑手機檢審會祭「警告」　年終將少領15萬元

「兩蔣日記」所有權！國史館告蔣家纏訟5年　判決出爐：部分國有部分私有　

寶寶照遭盜用！網友狂譏「沒人緣」：像韓國瑜　媽媽開吉…網友道歉了

吊掛救援曝光！大副出海作業慘被碾碎2腳趾　海巡署派「海空」馳援

趴前擋攔車幫媽抓老爸小三　高雄19歲熱褲妹涉《刑法》強制罪遭送辦

役期只有12天卻死在營區！清晨早點名沒動靜　陸軍21歲補充兵陳屍床上

清潔隊員掃了又丟！　「彈菸姐」、「毀菸滅跡哥」全都被錄

狀況有好轉！宜蘭救護車翻車頂沒了　「腦出血重傷」救護員碎骨手術取出

比三倍券更殺！6大電商自辦振興狂撒優惠　最高回饋近萬元

彭博：中國擬加速購買美國農產品！　傳要求國營農產採購全力配合

雲端最前線／藍營將派「奇兵」？誰與陳其邁匹敵？

「十足目虹彩病毒」養殖戶挫咧等　新竹市13家養殖業ALL PASS過關

性侵霸凌校園頻傳通報失實　高思博：校安事故安撫學生責無旁貸

25歲女帶小孩搭夜間巴士旅行　「車上有13名乘客」仍遭司機性侵！

同事介紹男友...單身妹驚見「熟悉初戀照片」：超扯！男本尊回應了

彰銀董事改選搶下3席獨董、1席董事　台新金提出4點說明！

幼童墾丁後灣淨灘！宗教人士亂撒冥紙嗆：不用撿會泡爛

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

影／產女裝袋成嬰屍！女大生回教室考試…同學見腿上血跡嚇傻

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

高雄趴車女真相曝光！ 為了替母抓姦

17歲少女摩鐵暴斃！同房白牌司機關鍵中離1小時曝

高雄某大學棄嬰生母找到了！周邊無人知

早點名沒動靜　補充兵陳屍床上

南投6歲童幫阿嬤採番茄慘翻車重壓亡！爸心痛挖墳

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

懷疑男友劈腿　高雄女拿刀狂捅

24歲鮮肉3度糾纏人妻！她自爆肉體關係　14天辦公室戀情GG

幫媽抓姦！19歲女冒險巴住前擋　警一見曝後果

即／議員王威元蘆洲服務處樓下大火…鄉民爆掛：「遭縱火」

更多熱門

相關新聞

鞭炮引燃滿屋「油漆彈」畫面曝！4煞討4千燒掉油漆行　樓上議員服務處也慘了

鞭炮引燃滿屋「油漆彈」畫面曝！4煞討4千燒掉油漆行　樓上議員服務處也慘了

新北市蘆洲區一名柯男因為毒品買賣，與花姓男子有債務糾紛，18日晚間10時許柯男在油漆行泡茶被掌握行蹤，花男一方4人持球棒到場教訓後，點燃鞭炮朝門口的油漆堆丟去，原本想嚇唬柯男卻瞬間引燃火勢，二樓的新北市議員王威元服務處也遭波及，火警一共造成3人送醫，警方鎖定涉案車輛後4小時內將涉案4人全數查緝到案。

4煞討債引爆滿屋「油漆彈」　大火狂燒釀3傷

4煞討債引爆滿屋「油漆彈」　大火狂燒釀3傷

即／議員王威元蘆洲服務處樓下大火…鄉民爆掛：「遭縱火」

即／議員王威元蘆洲服務處樓下大火…鄉民爆掛：「遭縱火」

台灣名字最長男人怒衝酒駕臨檢站結局超傻眼

台灣名字最長男人怒衝酒駕臨檢站結局超傻眼

即／板橋2機車對撞　騎士路倒10分鐘

即／板橋2機車對撞　騎士路倒10分鐘

關鍵字：

蘆洲酒駕昏迷環堤大道

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

吳宗憲「昨天才知道女兒要嫁人」：很大驚嚇！

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

影／冷氣師傅曝1天工錢「等於高階主管月薪」

真人版春麗！正妹中醫懷孕了「脫光辣曬6月孕肚」

小龍蝦「2大敗筆」在台灣紅不起來！

影／產女裝袋成嬰屍！女大生回教室考試…同學見腿上血跡嚇傻

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

吳宗憲二女兒精通6國語「4小孩她最聰明」　點頭嫁朱立倫外甥曝：家裡充滿愛

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面