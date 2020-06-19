酒駕男「車道線左右搖」…放左手下秒擦撞重摔昏迷　酒測值1.02嚇壞警

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓男子18日晚間7時許騎車經過環堤大道，行駛在左、右車道的中央，突然車身一陣搖晃，失控碰撞左側的轎車後倒地，導致他顱內出血及左側肋骨斷裂後重度昏迷，警方抽血換算，酒測值高達1.02MG/L，將待他脫險後朝公共危險罪偵辦。

▲男子酒駕在車道線左右搖晃，撞上左側車輛後重摔倒地昏迷。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據遭撞轎車的行車紀錄器畫面，陳男（53歲）當時騎車經過環堤大道往蘆洲方向，在車道上搖搖晃晃，放開左手後下秒就失控與同向內側康姓男子（27歲）駕駛的轎車擦撞，康姓男子隨即停車下來查看，見陳男頭部破洞流血，嚇得通報警消到場，經緊急送往馬偕醫院後，昏迷指數只剩下3（最低），目前還在加護病房觀察當中。

由於陳男身上散發濃厚酒氣，經醫院抽血換算酒測值1.02MG/L，康姓男子酒測值為0；遭撞的康男表示，對方突然就撞上右側的油箱蓋處，根本來不及反應。目前家屬還沒不知道陳男事前在哪邊喝酒，警方將等待他清醒後依法偵辦。

▼現場殘留血跡，男子的鞋子及手套也噴飛路旁。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼轎車右側油箱蓋處遭撞擊。（圖／記者陳豐德翻攝）



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