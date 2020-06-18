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台灣「名字最長男人」堪比五言絕句！　怒衝酒駕臨檢站結局超傻眼

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▲▼Youtuber「要投」的新名字長達19個字。（圖／翻攝自大麻煩YouTube）

▲Youtuber「要投」前往戶政事務所改名，挑戰全台最長的名字。（圖／翻攝自大麻煩YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

幾年前非洲名字最長男人歐薩斯（Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Ossas）在網路上瘋傳爆紅，然而台灣最長的名字可以取到多長呢？Youtuber「要投」就拍攝了一部自己在戶政事務所登記改名的影片，他的新名字字數幾乎是一首五言絕句！

▲▼Youtuber「要投」的新名字長達19個字。（圖／翻攝自大麻煩YouTube）

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▲Youtuber「要投」的新名字長達19個字。（圖／翻攝自大麻煩YouTube）

Youtuber「要投」在14日上傳了自己去戶政事務所改名的影片，他把自己的名字改成「晉瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，長達19個字，幾乎要跟一首五言絕句（20個字）的字數相同，名字最後的歐薩斯，則是致敬非洲的那位歐薩斯。

「要投」在改完名之後，先後測試了去超商領包裹、KTV訂包廂、牙醫診所掛號、姓名學老師算命、請服務台廣播尋人等等。

▲▼Youtuber「要投」的新名字長達19個字。（圖／翻攝自大麻煩YouTube）

▲酒駕臨檢的警察，看到超長的名字反應相當傻眼。（圖／翻攝自大麻煩YouTube）

在影片的最後，則是「要投」開車經過酒駕的臨檢站，「要投」依規定停車，並且拿出身分證接受臨檢，警察看到身分證上一長串名字，還以為是自己畫上去的，但是經過解釋之後，警察當場傻眼表示，「這哩欸名喔！」完成檢查後就讓把他們放行。

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