議員王威元服務處樓下油漆行爆債務衝突　債主怒丟鞭炮引發大火釀3傷

▲油漆行冒出熊熊火光，同時傳出多聲爆炸聲。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區一名男子與人有債務糾紛，18日晚間10時許被債主找上門，雙方一言不合爆發肢體衝突，男子被痛毆後躲進中山一路一間油漆行，債主一方見狀以為他要進去拿武器，於是拿出鞭炮點燃往門口的油漆堆丟去，瞬間火光沖天，二樓的王威元議員服務處也遭波及。火警一共造成3人送醫，警方經調閱監視器已鎖定涉案車輛，在凌晨3時許將涉案的4人全數帶回，全案將依公共危險罪嫌偵辦。

據了解，柯姓男子（47歲）日前與綽號為「JJ」的花姓男子（26歲）有債務糾紛，花男不滿柯男欠錢不還，趁他去中山一路一間油漆行與友泡茶時率人登門討債，雙方見面一言不合便大打出手，柯男被人痛毆後跑回屋內躲避，債主一方見狀，以為他要進屋內拿武器反擊，於是拿出信號彈朝油漆行丟擲，卻引燃門口堆放的油漆，一行人見到門口油漆燒起來趕緊上車逃逸。

▲警消獲報到場，發現現場火勢猛烈立即灑水灌救。（圖／記者游宗樺攝）

附近民眾聽到震天巨響後出來查看，見到油漆行門口火光沖天，還不時傳出爆炸聲，2樓的議員王威元蘆洲服務處也遭波及，掛在牆外的服務處招牌被高溫燒融，紛紛拿出手機報警。警消獲報到場，發現現場火勢猛烈，火舌直逼4層樓高，於是立即鋪設水線進行救火，同時疏散附近民眾。

由於屋內囤放大量易燃物，一度有4人分別受困在2、3樓，警消不敢大意，升起雲梯車並拉水線入屋搶救，其中有一名女子手臂遭割傷，送醫治療暫無大礙，另外有2人被預防性送往市立三重醫院觀察，3人均無生命危險。

王威元事後在臉書上發文，除對關心的民眾表示感謝外，也指出事發時服務處已過下班時間，因此辦公室沒有工作人員或陳情的民眾。王威元辦公室執行長指出，晚間有接獲鄰居的通報，聽到服務處樓下有火警立刻到場了解，所幸服務處只有外牆遭燒黑，屋內瀰漫著濃濃煙味、地面積水，所幸服務處內無人受困、傷亡。

▲議員王威元的蘆洲服務處遭大火波及，掛在牆外的服務處招牌被高溫燒融。（圖／記者游宗樺攝）

附近民眾表示，起火前有聽到爭吵聲，還看到一名男子滿臉是血逃離現場，不久就聽到「碰！」一聲，同時感受到地面傳來的強大震動，隨後就看到火光從該建物一樓冒出，還不斷有爆炸聲傳出，但是確切的事發原因並不清楚。

警方已將柯男與顏姓油漆行老闆（59歲）等5人帶回派出所，進行筆錄以釐清案發細節，同時成立專案小組，調閱監視器鎖定一輛白色賓士轎車，透過車牌號碼追查涉案民眾的下落，在凌晨3時許將賓士的吳姓車主（18歲）與花男、王男（19歲）、李男（22歲）等人全數帶回，將依公共危險罪進行偵辦。

新北市消防局第三大隊大隊長王弟勝表示，警消於晚間10時45分接獲報案，派出112名警義消及38輛各式救災車輛、救護車到場，由於事發地是油漆行，且後方有加蓋建物，於是立即疏散43名民眾，並將3名民眾送醫。據油漆行老闆表示，當時在屋內泡茶有聽到爆炸聲，以為是瓦斯漏氣導致。經滅火後判斷總燃燒面積約為50平方公尺，整個油漆行幾乎燃燒殆盡，確切燃燒原因有待火場調查釐清。

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