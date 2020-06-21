開車左轉撞倒男騎士！美籍女師硬拗：不知道他從哪來…監視器畫面狠打臉

▲台北美國學校去年8月發生一起車禍，一輛自小客貿然左轉不慎撞倒騎士。（圖／翻攝維基百科）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名美國籍女教師阿曼達（化名）去年8月間開車行經台北美國學校側門時，未注意左後方車輛動態，貿然左轉導致後方的劉姓男騎士當場人車倒地，事後被依過失傷害罪起訴。日前士林地院審理後，判阿曼達拘役30日，得易科罰金3萬元，全案可上訴。



判決指出，車禍發生於去年8月25日上午11時許，當時阿曼達正準備左轉進去學校側門，結果未能注意後方來車，直接與劉男直行的機車發生碰撞，造成劉男右鎖骨骨折。阿曼達否認有何過失行為，辯稱當時有看後照鏡，確認無來車才左轉的，且方向燈都有打，劉男可能車速較快，硬要從她左方超車，兩人才會發生車禍。

透過案發當時的監視器畫面，劉男的機車一直騎在阿曼達車輛後面，並無高速，以及超車意圖，過程中甚至有減速、煞車，後來阿曼達訊問時曾稱「不知道劉男從哪裡來，直到快撞到了，才發現劉男」，對此，法官認為，阿曼達說詞顯示出，她在左轉前及轉彎過程中，並未確定後方有無來車可能會因其左轉而遭阻擋，認定有過失責任。

阿曼達案發當下雖留在現場，主動向員警自首，可獲減刑，不過當庭不願承認自己的過失，也拒絕與劉男達成賠償和解，因此士林地院依過失傷害罪，處阿曼達拘役30日，得易科罰金3萬元，全案可上訴。

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