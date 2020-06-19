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稱北京疫情已控制！　吳尊友強調「基於科學分析」但防控仍需緊抓

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▲中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／翻攝自央視）

▲中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友昨（18）日稱北京疫情已控制，19日接受央視採訪時表示，這一論斷基於科學，不是盲目的推斷，但防控不能鬆懈。

吳尊友說，也不希望自己的話誤導大眾，希望民眾不能麻痺大意，防治措施鬆懈，不能認為疫情控制了，防控級別可以調回三級。現在防控工作仍然艱钜，稍有放鬆疫情很快會造成散開。

吳尊友分析，北京這波疫情採取及時措施，迅速遏制擴散，傳染源被切斷，新增感染病例數大幅減少，不會造成更大範圍的蔓延和擴散，主要基於兩方面。

▲中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／翻攝自央視）

一是對現有病例分析，根據發病曲線，患者發病的時間滯後於感染的時間。最近幾天的新增感染者中，大部分患者的感染時間都在採取措施以前，少部分患者在採取措施後。

二是對北京採取措施的分析。措施迅速有力，「準」、「快」、「狠」這三個字非常確切地描述了北京市應對這波疫情的反應，具體包括，快速關閉新發地市場；利用大資料技術，發現確診者密切接觸者；對密切接觸者的密切接觸者進行定位；限制有感染風險的人離京。

目前北京已經畫分為高風險、低風險地區，並且出行人員也有管制。吳尊友表示，實際上沒有必要過度防範，可以採取一些措施進行風險識別，北京低風險地區人員到北京以外的地方出差，應該不會受到限制。

而對於往後是否會時常爆發零星疫情，吳尊友認為，只要全球疫情沒有完全被控制，隨時有可能在任何一個地方發生，最重要的是，要在第一時間與病毒搶時間、爭速度，把病毒遏制在擴散搖籃中，避免更大範圍的擴散。

 

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