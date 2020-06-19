週末去過新發地！北京小六生染疫「7天後全校才停課」…家長全嚇瘋了

▲北京爆發疫情。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市西城區政府新聞辦官方微博18日通報稱，西城區香廠路小學一名六年級學生新冠病毒核酸檢測呈陽性。西城區16日立即組織採集該校相關師生、家長咽拭子標本668件進行核酸檢測，結果均為陰性，採集學校外環境標本40件進行核酸檢測，結果均為陰性。從6月13日起，所有學生未到校上課。

據《健康時報》報導，此前，網傳北京市西城區香廠路小學一學生家長群接到校方通知，「六2班一位同學6月7日（禮拜天）去過新發地市場，剛剛收到核酸檢測結果為陽性。請六年級所有孩子居家，等待進行核酸檢測！」隨後，訊息一經公開，引發家長恐慌。

當時，香廠路小學校長謝普兵表示，此事需要聯繫西城區教委協調後方可回應，目前學校已經執行北京市教委的決定，各年級均已停止到校上課，學生居家學習，學校已安排教師進行線上指導，包括心理輔導，嚴格按照市區兩級教育部門的要求進行防控。

隨後，北京市西城區衛健委工作人員對此回應，「這個情況我們也正在了解當中，還是以北京市新聞發佈會的情況為準。核酸檢測陽性並不一定就是確診病例，因為還需要結合其他臨床指證。需要經過專家的審核和確定，核酸陽性只是指征之一。」

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