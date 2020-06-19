戶外演出+頂級夜景一次收！台中歌劇院空中花園「星空音樂會」免費欣賞

▲台中國家歌劇院戶外「NTT放映室」打造下班後的Happy Hour。（圖／台中國家歌劇院）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院呼應「疫情後新生活」，6月底開始規劃週五、六晚上在空中花園舉行「星空特調瘋一夏」戶外演出，以星空為幕、草地為席，還有台中的「頂級夜景」也能一同盡收眼底，民眾也可以在用餐後或至6樓外帶咖啡甜點，在此享受歌劇院獨家的特調爵士樂。

歌劇院空中花園「星空特調瘋一夏」，邀請融合放克、靈魂、嘻哈和R&B等樂風的美國爵士樂團The Nick Javier Group、曾受三金獎項肯定的阿美族歌手Ado阿洛、台中在地以巴薩諾瓦風格著名的單一純爵士四重奏，帶來充滿夏季風情的演出。

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▲歌劇院「星空特調瘋一夏」，邀請台中在地以巴薩諾瓦風格著名的「單一純爵士四重奏」演出。（圖／台中國家歌劇院）

另還有「小事製作」與「一箱人作設計」所共同製作的《酐舞樂廳－靜舞派對》，邀請民眾戴上耳機，在空中花園享受可任意切換頻道、選擇喜愛音軌的自由舞動派對，打造出不相互干擾、又能同時感受釋放自由的沉浸式派對體驗，成為今夏最難忘的回憶。

▲「NTT放映室」打造下班後的Happy Hour，播映果陀劇場《我要成名》等經典劇碼。（圖／果陀劇場）



而在7、8月期間，戶外劇場「NTT放映室」打造下班後的Happy Hour，每月固定於週四登場的放「肆」一下，播映果陀劇場與屏風表演班的經典劇碼，映前更邀請中部傑出表藝團隊來一段「前戲Live Show」，揭開夜間劇場的序幕。上班族可於傍晚時分，在戶外劇場的黃昏食堂點一份輕食或飲品，舒服地享受一夜好戲。

▲戶外「NTT放映室」加碼播映英國皇家芭蕾舞團 《愛麗絲夢遊仙境》。（圖／台中國家歌劇院）



週三晚間，歌劇院加碼播映英國皇家芭蕾舞團經典作品，當家編舞家克里斯托弗．威爾頓（Christopher Wheeldon）魔幻炫麗的《愛麗絲夢遊仙境》；彼得兔與牠朋友們的經典童話《碧雅翠絲．波特的童話故事》；展現古典芭蕾之美的《舞姬》等。一場場戶外大螢幕的芭蕾經典，伴隨夏夜晚風，是歌劇院的「週三小週末獻禮」。

▲歌劇院也推出主題導覽「早安！歌劇院」。（圖／台中國家歌劇院）

▲「閱讀小劇點」推出繪本系列活動。（圖／台中國家歌劇院）



而週日歌劇院為會員特別規劃專屬活動「仲夏夜瑜珈」，以「流動瑜珈」為主題規劃4堂戶外瑜伽課程，讓會員可以在綠意環繞的空中花園伸展肢體，享受難得的城市夜景，幫助消暑氣，透過靜坐冥想與調整呼吸，使人在夏天得以保持專注、愉悅心情。

相關系列活動，民眾可使用「活動通Accupass」免費報名入場，需繳交保證金100元，節目保證金於演出當天報到後現場退還，活動詳情可點此參考。

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