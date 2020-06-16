影／登山失聯10天屏安醫院副長楊欣正找到　「靠喝水度過」直升機吊掛救下山

▲救難人員進行屏安醫院副院長楊欣正救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

失聯10天的屏東屏安醫院院長楊欣正16日早上10時多，在來義鄉棚集村尖刀尾溪山谷被發現，頭部受傷，身體虛弱，救難人員申請空中直升機在下午1時40分抵達，進行吊掛作業。

▲▼楊欣正找到地點。

屏東縣政府消防局於6月6日下午2時21分接獲棚集山有1名登山客楊欣正失聯，當日即出動15車、44人員由二大隊長程冰霜帶隊前往搜救，並於田園停車場設立前進指揮所，搜索人員搜索至晚上仍未尋獲。

隔日消防局更在三角點及文樂各架設1個中繼站聯絡，並申請空勤總隊直升機支援及特搜隊出動空拍機加入搜救隊伍，每日分7、8條路線持續搜尋。經多日搜救後，16日10時40分傳來好消息，搜救人員於尖刀尾溪近瀑布處找到失蹤多日的楊欣正，發現他頭部有撕裂傷、意識清楚。

據了解，楊欣正連日來等待溪邊，每天喝水等待救援。

這次10天搜救任務，計出動118車次及警消228人次、義消67人次、涼山特種部隊106人次、中華民國山難救助協會南區搜救委員會、飛鷹大隊、中華搜救總隊、雲豹登山隊等民間搜救團體130人次、獵人及山青89人次、林務局5人次。