幫媽抓姦！19歲女冒險「巴住前擋」　她不甩猛踩油門…警一見曝後果

▲高雄19歲女子為幫媽媽抓姦，竟趴車上阻擋一名與爸爸過從甚密的女子離開，畫面相當驚險。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃子倩、陳韻如／高雄報導

高雄前鎮區18日下午發生一起詭異案件，一名短髮女子不明原因趴在車子擋風玻璃前，被人直接載走，而過程全被網友拍下，有不少網友還以為是情侶吵架。不過，警方事後調查，趴窗女是19歲張姓女子，是為了幫母親阻擋疑似與父親曖昧的女子，情急之下才做出此事。警方也表示，女子這樣的行為可能觸犯強制罪，最重可處3年以下徒刑。

透過畫面可以看到，事發當時，一名女子趴在一輛白色轎車上，而車內女子原本緩慢起步，以為少女會自己下車，沒想到她卻不為所動，車內女子又再度加速開了三、四百公尺才停車，但少女下車後又和車內女駕駛爆發肢體拉扯衝突。

警方事後到場了解，發現女子是為了幫母親抓姦，當時是坐著母親的車尾隨這名和父親有曖昧關係的女子，但過程中，媽媽不慎追撞對方車尾，女子見對方想離去，竟直接趴在對方擋風玻璃前企圖阻止。

警方表示，雙方事後決定互告，女駕駛控告趴窗女子毀損她的引擎蓋，而趴窗女子則反告對方傷害，而趴窗女子的行為可能觸犯強制罪，最重可處3年以下徒刑，至於是否觸法，還有待調查釐清。

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