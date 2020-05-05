3月內激戰26回！小王遭逮瞎扯「純聊天」…人妻坦言：都有性交不然去幹嘛？

▲黃男與人妻上摩鐵激戰26回，遭抓姦後黃男不認帳，怎料人妻竟直接坦承，「開房沒性交去幹嘛」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

人夫黃姓男子與人妻美美（化名）互相看上眼，2人不顧各自皆有婚姻關係，3月內竟上摩鐵開房間激戰26次，一日警方據報後直闖摩鐵，當場查獲2人偷情。法庭上黃男否認通姦，但美美卻拿出自己的日記本表示，「每次去摩鐵都有發生性交行為，不然去那邊幹嘛」。法院審結依相姦共26罪，處黃男有期徒刑1年6月，得易科罰金48萬。可上訴。

黃男明知美美已婚仍與她交往，且自2018年11月10日起至2019年2月16日止，3個月內平均1週2次與她相約摩鐵發生性行為。警方2019年2月16日獲報2人在新北一摩鐵開房後，遂直接至現場抓姦，當場查獲沾有精斑的衛生紙4張，因黃男妨害家庭罪證明確，檢方依法對他提起公訴。

警詢時黃男稱自己與美美發生過10次以上性行為，但被抓姦當日2人在床上純聊天，並未發生關係，法庭上則坦承11月以來確實多次與美美相約摩鐵見面，但矢口否認自己有相姦犯行。

人妻美美出庭時表示，「我與黃男去旅館都有發生性交行為，不然去那邊幹嘛」，同時還拿出自己的日行程筆記本作證，算出2人3個月內平均1週2次上摩鐵，總計開房26次。

新北地院勘驗雙方對話紀錄，發現黃男都以「老婆」、「親愛的」等詞稱呼美美，用語相當親暱，另根據摩鐵入住記錄，認定黃男妨害家庭屬實，審結依相姦共26罪，各處有期徒刑3月，合併應執行1年6月，得易科罰金46萬。全案仍可上訴。

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