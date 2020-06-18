屏東縣政府發文槓隋棠！潘孟安下令嚴懲　臉書再發聲：絕對零容忍

▲隋棠參與朵朵計畫，走進偏鄉校園教孩童性侵害防治。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



記者陳韻如／綜合報導

隋棠日前在臉書揭發，在參加朵朵計畫時，「遇上一名長年遭叔姪性侵的少女」。對此，屏東縣整府提出嚴正否認，還痛批，隋棠未經查證就發文，對孩子是另種傷害。不過，隋棠事後也發文還原真相，並感嘆初衷遭瓦解。此消息一出，屏縣府遭到網友撻伐，縣長潘孟安也立刻下立懲處，並在臉書上表示，「教育處身為性平教育的主管單位，無法展現專業態度，將會進行調查懲處。」

隋棠15日在臉書發文提到，「眼前的小女孩，語調平穩的說著自己長年來無數次被叔姪兩人帶去工寮侵犯的故事。」短短的故事卻讓人相當不捨，同時也引發外界嘩然，因此也有不少民眾打電話到縣府關切。

對此，屏縣府發布新聞稿澄清，「疼惜孩子、守護學生是本府堅持的職責，發現個案後的溫柔陪伴、細心查證、堅定支持更是本府一貫的堅持原則，惟近日從隋棠的臉書中得知，其在宣導期間遇到一位12歲女孩親揭『無數次被叔姪性侵』，其內容經本府查證後發現與事實不符，基於保護孩子及捍衛本府職責」。

然而，隋棠隨後也再度發文還原真相，並感嘆其初衷遭到瓦解。事件發生後，屏縣府遭到網有一片撻伐，而縣長潘孟安也立刻下令要求檢討，18日下午也在臉書發文表示，任何人受到侵犯都是零容忍，「更何況是沒有自我保護能力的孩子，都應該被保護，絕對不能有程度上的差別，我們一定要全力捍衛。」

潘孟安提到，感謝隋棠對孩子的關心，「和我們的初衷一致，保護兒童是屏東縣政府最高原則。」而在這個原則下，教育處身為性平教育的主管單位，卻無法展現專業態度，「將會進行調查懲處。」

此外，潘孟安也表示，個案在第一時間已經有學校、社政以及司法機關介入，以保護輔導個案為主，未來讓所有孩子安全地成長，屏東縣政府更是責無旁貸！

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