鄭文傑鬆口認「受到英領事館指派收集訊息」　BBC：你就是個間諜啊！

▲香港局勢動蕩不安。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）去年8月前往深圳嫖妓被拘留15天，被釋放後在台灣待了3個月，於11月29日離台並前往英國居住。沒想到，日前，他近日出現在英國廣播公司（BBC）的訪談節目中，直接承認替英國駐港總領館收集情報，被主持人當面揭穿「你就是個間諜啊」！

在BBC 6月13日的採訪中，主持人史蒂文•薩克爾（Stephen Sackur）在專訪的開始直接拋出了「你到深圳處理商業公務，為什麼會被拘留」的問題，鄭文傑的回答令人意外十分坦誠，「因為我為英國總領館工作，我被委派收集有關資料。」

聽到這樣的回答，主持人進一步確認，「我有點困惑，如果我站在中國官員的角度看你，你的本職工作是英國駐香港總領館的商務及貿易工作，但是你剛剛告訴我，你被安排觀察並報告。」他直接點明關鍵，「你是不是臥底間諜？」

鄭文傑回答，「並不完全是臥底間諜，」這時，他被主持人再次打斷追問，「可是你當時在抗議示威活動現場然後向英國雇主匯報。」他急忙解釋，「我個人支持抗疫活動的，所以在現場，但同時我受到英國領事館的指派，從新聞渠道收集訊息。」

主持人又問，「我想釐清一點，表面上，你是以一名香港公民的身分出現在現場，但是實際上你在那裡是為英國政府工作，在各方利益有衝突的情況下，這樣做會不會有點奇怪？」面對這樣的質問，鄭文傑竟承認，「是啊，這確實有點奇怪，」隨後回答停頓，這時，主持人當面指出，「所以鄭先生，你就是一個間諜啊！」

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