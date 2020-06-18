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阿根廷總統「自主居家隔離」　全國3.5萬確診、913人死亡

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▲▼ 阿根廷總統艾伯托（Alberto Fernandez）。（圖／路透）

▲阿根廷總統艾伯托（Alberto Fernandez，左三）已經宣布自己自主居家隔離。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）的疫情重災區已經轉移到美洲，尤其南美洲國家正處於確診人數大爆發的階段，現在阿根廷的政界已經陸續出現確診病例，總統艾伯托（Alberto Fernandez）也宣布自己從17日起，在官邸實施自主居家隔離。

根據CNN報導，阿根廷總統府證實，總統艾伯托遵照總統醫療部門薩韋德拉（Federico Saavedra）博士的建議，17日起在官邸實施自主居家隔離，總統將在官邸內辦公，盡可能地限制社交人數，原則上謝絕訪客，除非重要度極高的事項才會開實體會議。

艾伯托在隔離期間，也不會前往港口城市羅薩里奧（Rosario）參加阿根廷國旗節的慶祝活動，這是阿根廷重要的傳統節日。

▲▼Argentina`s President Alberto Fernandez 阿根廷總統。（圖／路透）

▲阿根廷首都布宜諾斯艾利斯受疫情影響，街道冷冷清清。（圖／路透）

阿根廷總統實施自主居家隔離的重要原因，在於近日政壇有幾位政治人物確診新冠病毒陽性，其中包括上周本該與總統見面的市長。

根據約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，阿根廷目前有35,500起新冠肺炎確診病例，並有913人死亡。

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