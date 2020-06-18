快訊／孟加拉返台夫婦「疫調說謊」　中市府開罰15萬元

▲盧秀燕強調一定開罰，稍早台中市府拍板，對孟國返台夫婦開罰15萬元。（圖／台中市政府）

記者柯沛辰、鄧木卿／台中報導

一對孟加拉台商夫妻13日搭包機返台，經採檢14、15日確診，在北部隔離治療。儘管2人入境後直接入住北部集中檢疫所，未返回住家、接觸親友，但由於疫調有部分陳述不實情況，因此經台中市政府衛生局與中央討論，決議依法開罰15萬元。

台中市衛生局開罰理由有三：



一、疫調說詞反覆，一下子說有穿防護衣，一下子又說沒穿，經調閱監視畫面，發現是沒穿防護衣就上飛機。

二、由於丈夫是孟加拉人，疫調全程皆由妻子一人代答，因此針對不實部分單獨開罰15萬元。

三、開罰是警惕作用，若2人當初誠實以對，上飛機時就能以「梅花座」方式處理；或下機時，我國有充裕的因應措施。例如：2人前方的乘客（案446）18日傳出確診。

台中市衛生局指出，罰單將於19日寄出，但由於2人還在隔離治療中，因此由家人代為簽收，全案可上訴。

▲孟加拉返台18日再添1例確診，案446與染疫夫妻同班機，座位圖曝光。（圖／指揮中心提供）

台中市議會18日進行第三屆第3次定期會市政總質詢。市議員李麗華詢問，孟加拉返台夫婦未穿著防護衣，有疫調不實情況，市民對此都相當關心，也關切市府是否開罰？

市長盧秀燕回應，根據傳染病防治法規定，當事人必須誠實配合疫調，即便中央尚未規定搭乘飛機須穿防護衣，但該對夫婦「未穿防護衣，卻無誠實以告」，已造成防疫風險，一定會依法開罰。

▲台中市衛生局長曾梓展。（圖／台中市政府）

衛生局表示，疫調需時間釐清，與中央疫情指揮中心溝通討論過後，確認個案有疫調陳述不實的情況，將依傳染病法治法第43條裁罰6至30萬元罰鍰，呼籲民眾接受疫調時應誠實以告，避免影響防疫安全。

盧秀燕指出，民眾對孟加拉夫婦個案不必過度恐慌，因為2人從北部機場入境後，就由中央協助進入隔離場所，沒有進入台中市，而未來該個案也一定要康復才能出院，市府將配合中央持續做好防疫措施。