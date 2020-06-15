全球789萬例染疫、43萬人病逝　歐洲露曙光…馬克宏宣布法國重大解封

▲法國總統馬克宏宣布取得第一場勝利。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

根據美國約翰霍普金斯大學疫情地圖最新數據，全球確診新冠肺炎（COVID-19）病例數達789萬例、43萬人病逝。不過，歐洲稍露曙光，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布已贏得「第一場勝利」，從15日開始解除部分限制，包括開放全境的咖啡館與餐廳。

截至15日上午9時，美國仍為疫情最嚴重的國家，累積209萬3448人確診、11萬5730人死亡；全球詳細確診數為789萬2130人染疫、43萬2909人病故。這之中的好消息則是法國逐步解封，馬克宏透過電視演說表示，法國取得抗疫的第一場勝利，但病毒也可能再度衝擊該國。

歐洲部份國家已於15日重新開放邊界，從這日開始，法國全境的咖啡廳與餐廳獲准開放，民眾終於獲得喘息，能前往其他歐洲國家旅行；另外，大眾也能至一度受疫情嚴重衝擊的養老院探望摯愛。

▲新冠肺炎疫情衝擊醫療體系。（圖／路透）

法國許多地區的餐廳、飯店等於本月初期獲准開放，前提是要遵守社交距離。馬克宏證實，15日開始，通報最多病例的巴黎或許也能見到這樣的情景。他還補充，除了高中，其餘學校將從6月22日開始復課。

然而，馬克宏也警告，這些開放的舉措不代表病毒已消失，人們可以完全鬆懈，「2020年夏天會是一個截然不同的夏季，我們需要觀察疫情的演變，藉此做好準備，防止它以新的力量捲土重來。」

▲法國重新開放海灘，人們享受著日光浴。（圖／路透）



法國通報19萬人確診，超過2.9萬人死於新冠肺炎。馬克宏3月17日宣布實施嚴格限制，一直施行直到5月11日。他的最新談話也代表自封鎖以來最重大的解封。

歐洲執委會鼓勵各國從15日起取消所有內部的邊界限制，不過只有少數國家宣布重新開放。比利時、克羅埃西亞、瑞士與德國15日全面開放邊界，捷克仍禁止比利時、葡萄牙、瑞典與英國民眾入境。

另據《法新社》統計，疫情去年12月開始在中國武漢爆發後，已擴散到至少196個國家與地區，此外約353萬人康復。疫情最嚴重的為美國，接下來為巴西、俄羅斯、印度、英國、西班牙、義大利等。

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