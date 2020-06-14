法核潛艦維修大火「猛燒14hr」　 40官兵從魚雷發射管成功逃生

▲珍珠號冒出濃煙嚇壞附近居民。（圖／翻攝自推特／@Var_Matin）

實習記者陳妙津／綜合報導

法國「紅寶石級」核潛艦「珍珠號」（S606）12日進行乾塢作業時前艙起火，大火猛燒14小時，滾滾濃煙瀰漫整個土倫港，好在艦上40名官兵順利透過魚雷發射管逃生，且事發時艦上並無撘載核燃料及武器，但艦內受損狀況不明，若情況嚴重，未來恐損及法軍核武投射能力。

Un incendie à bord du sous-marin nucléaire d'attaque Perle (SNA) s'est déclaré ce vendredi en fin de matinée, sur la base navale de Toulon.

Une épaisse fumée blanche a été aperçue dans les environs et suscité beaucoup d'interrogations. pic.twitter.com/aTRGTnhacg — Var-matin (@Var_Matin) June 12, 2020

「珍珠號」12日晚間在土倫港內，由法國「海軍集團」（Naval Group）負責乾塢維修作業時意外起火，艦上40名官兵利用魚雷發射管逃生成功，全艦無人傷亡，火勢持續14小時，直到 13日凌晨才在100多名消防員的努力下成功撲滅。

[#InterventionSNAToulon] Suite remplissage des fonds en tranche avant SNA Perle par de la mousse, et intervention équipes de marins-pompiers, le feu est maîtrisé.

Recherche éventuels d'autres foyers se poursuit, compartiments de propulsion n'ont pas été touchés. pic.twitter.com/BKpRk7Vw2m — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) June 12, 2020

所幸艦上核反應爐在內的設備均在施工前移出，沒有造成核污染。當地官員也表示，珍珠號大火造成的煙霧不具放射性，但仍有不少附近居民擔憂。法國國防部則表示，國防部長將在條件允許的情況下，親赴現場視察。

「珍珠號」1993年開始服役，今年1月開始在土倫港進行為期18個月的大維修，也是法國海軍現役6艘攻擊潛艦之一，但此次大火卻讓本就任務繁重的潛艦戰力面臨考驗。據法國媒體指出，目前6艘「紅寶石級」潛艦主要負責為4艘「凱旋級」彈道飛彈潛艦，提供護航任務，但目前最少有兩艘正進行維修，其餘4艘任務繁重，若珍珠號受損過重，以致無法如期回歸，將對法軍核武能力有損，未來法軍恐怕要思量減少任務，重新檢視核嚇阻戰力。