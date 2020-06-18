疫情降溫端節旅運需求大！花蓮2列返鄉專車　取票逾期視同放棄

▲疫情趨緩，端午連假東部旅運需求大，花蓮縣府提供台北-花蓮往返共兩列次的返鄉專車，一列次計566個座位。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

在疫情趨緩之後，端午連假東部旅運需求大，火車票訂票踴躍，縣府提供台北-花蓮往返共兩列次的返鄉專車，一列次計566個座位，6月17日起分別於台北火車站、民政處辦理民眾取票作業，過程順利圓滿，取票踴躍。返鄉專車候補名單19日公告於縣府全球資訊網首頁，請民眾於時限內完成取票，返鄉與家人共度難忘愜意的假日時光。

縣府民政處長江東成表示，台北火車站取票時間為6月17日上午11時至晚間9時、6月18日下午2時至晚間8時，由民政處同仁親自北上為民眾服務，2天合計取票700餘張。縣府民政處取票時間為6月18日上午9時至下午5時，已取票100餘張；6月19日下午2時至下午5時開放候補取票，特別提醒登記在縣府民政處取票的候補民眾，務必於6月19日下午2時至下午5時間而成取票，逾時視同放棄，餘票即刻開放現場購買。



▲花蓮端節返鄉專車分別於台北火車站、民政處辦理民眾取票作業。（圖／花蓮縣政府提供）

江東成指出，台北往花蓮班車為6月24日晚間7時52分於台北車站發車；花蓮往台北班車為6月28日下午1時50分於花蓮火車站發車，全票200元，半票100元。專車係屬服務性質，車票禁止轉贈、轉售，無站票，也不接受退票，遺失不再補發。乘車證登載乘車人姓名及身分證字號，乘車務必攜帶身分證或健保卡以備查驗。若在花蓮工作者須檢附工作證，親屬關係應出示完整戶口名簿或戶籍謄本。

端午連假返鄉專車配合台鐵局防疫新生活運動，旅客進站乘車仍須量體溫、戴口罩，進站後（包括乘車）若可維持社交距離或適當阻隔時，可不戴口罩。搭乘大眾運輸工具，於密閉空間請多洗手，保護自己，防範病毒感染，做好健康管理。

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