通緝男開車返家臨檢急轉彎　警早料到！巷子內等「甕中捉鱉」

▲桃園市中壢警分局17日晚間在功學社區盤查羅姓通緝犯，羅拒絕臨檢開車逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子因涉及公共危險罪嫌遭桃檢通緝中，中壢警方17日晚間在中壢區功學社區突檢，見羅駕駛小貨車返家立即上前盤查，羅卻拒檢開車逃逸，因社區屬於封閉型設計，員警立即從下一條巷子守候，羅見無路可逃只能乖乖下車接受盤查，警方偵訊後將羅男依公共危險罪嫌移送桃檢歸案。

中壢警分局指出，39歲的羅姓男子因公共危險罪嫌遭桃檢發布通緝，員警查出羅在中壢區功學社區設籍，仁愛派出所警員吳勇霆、陳忠志與實習生洪渝勛在17日晚間8時許在社區入口處埋伏，發現羅男駕駛小貨車準備返家立即上前盤查。

▲桃園市中壢警分局17日晚間在功學社區盤查羅姓通緝犯，員警在下一條巷口堵住羅男去路，將其移送桃檢歸案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但羅男見員警盤查不但未停車受檢反而加速向前逃逸，深知社區地形特色的員警趕緊在下一條巷口守候，羅男自以為躲過員警追緝，見員警一字排開在巷口等候，因巷道狹窄無法迴車只能下車受檢，羅坦承因被通緝心虛想跑，但員警似乎非常熟悉社區巷弄道路，只好乖乖接受盤查，員警將羅帶回派出所偵訊，確認羅男通緝身分後，全案依違反公共危險罪嫌移送桃檢歸案。

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