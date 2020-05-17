疫情景氣差兄弟改營天九賭場…離警局僅50公尺還買通保全　攬客狂撈百萬

記者張君豪／台北報導

隨著近來新冠肺炎疫情（ COVID-19）蔓延全球，雖然台灣防疫有成，但坊間各行各業多少都受到疫情波及，加上特種行業多停業配合防疫，不少道上兄弟頓失財源，萬華警方連續兩天掃蕩轄區不良場所，居然破獲兩起天九牌職業賭場，最誇張的是其中一間賭場位於萬華區西園路1段距離萬華警分局不到50公尺的社區大樓，足見黑幫需錢孔急，直接把職業賭場開到警局旁「大隱於市」卻仍遭警方破門瓦解。

▲萬華警方趁肺炎疫情期間掃蕩轄區兩間天九牌賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方趁肺炎疫情期間掃蕩轄區兩間天九牌賭場。（圖／記者張君豪翻攝）



萬華警方督察組日前接獲線報，指稱有職業賭場在轄內流竄，這些不法集團利用承租社區大樓方式開設俗稱「黑李仔」天九牌賭場，利姓（51歲）陳姓男子（30歲、均有賭博前科）看準社區大樓有保全阻隔，警方不易上門查緝；賭場業者並以開場每次2千元新台幣價格買通大樓保全，期約警員若上門查緝，要幫忙通風報信。

萬華警方監控多時，這才鎖定兩間職業賭場分別位於萬華警分局旁西園路一段、環河南路3段，警方趁16、17日兩天凌晨持法院搜索票先控制保全員後進入隱身社區賭場搜索，當場查扣賭資及抽頭金共120萬餘元、賭具一批及K他命毒品，警方收網逮捕兩間賭場內包含賭場主持人、賭客共44人，其中還有兩名分屬當地黑幫芳明館、竹聯幫弘仁會幫眾也在場內一擲千金豪賭，警詢後依刑法賭博罪、毒品危害防制條例、社會秩序維護法法辦。

警方調查發現，兩處賭場為防止被取締，均租用多處輪流營賭，且安排在夜深人靜的凌晨0到6點間，不但買通社區大樓保全員，還派人在路口把風、專車接送、架設監視器，躲避警方查緝，由於賭場大門材質堅固，警方使用大型破門器具強攻這才順利破獲、業者坦承以每注抽3%的水錢經營賭場，萬萬沒想到賭場隱身社區大樓內警方仍有辦法突破。

►好恐怖！汐止區某社區大樓水質「怪怪的」 男自溺水塔腐爛全棟樓住戶喝屍水12天

►獨／汐止喝屍水社區傳賣屋糾紛 買家議價不成投訴媒體「看你房子怎麼賣」

►投資拍片驚傳遭騙匯180萬？ 藝人澎恰恰報案警追吸金者







►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！