女兒驚呼「這個荔枝好大顆！」爸一看嚇傻…網陰影重：所以蒂頭的蟲多大隻

▲父女兩第一眼都看成荔枝。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

現在正值荔枝產季，很多人家裡冰箱都屯了一大串。一名爸爸日前帶女兒出門，在路邊樹幹上發現一顆巨大化果實，女兒看了驚訝地回頭說，「把拔，這個荔枝好大顆！」他一看也當場瞪大眼，嚇得說不出話。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出照片，這顆「荔枝」有著尚未成熟的綠色外皮，但它竟然不是長在高高的樹枝上，而是直接從樹幹竄出，且定睛仔細看，比例根本不合乎常理，簡直就像一顆足球掛在樹幹旁。

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女兒一發現就立刻叫爸爸過來看，原PO看到也馬上愣住，直呼「嚇死我…」活到這把年紀還真沒見過足球大的「荔枝」，不過，冷靜下來觀察這顆果實才恍然大悟，原來這根本不是現在正夯的荔枝或玉荷包，而是水果之王「野生波羅蜜」，目前仍在生長中，等到完全成熟會更大顆，且形狀呈現橢圓，是比荔枝還少見的水果。

▲網友說買到同款「荔枝」，其實是波羅蜜。（圖／翻攝自爆廢公社）



照片曝光後，網友也紛紛開玩笑說，「原來是菠蘿麵包」、「新品種玉荷波羅包」、「明明是榴槤」、「我以為是路燈」、「所以蒂頭裡面的蟲到底是多大」、「夠大了，收割回家。」

據了解，波羅蜜盛產於大陸、印度、巴西、南洋群島等地，外型呈現橢圓或長圓筒形，生長於樹幹上，未成熟時是綠色，成熟後會轉為淡淡黃色，金黃色果肉吃起來口感軟、甜，有點像是香蕉結合鳳梨的味道，吃過的人評價十分兩極。

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