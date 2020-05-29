雨水過多又悶熱　嘉義山區荔枝多裂果

▲嘉義縣邀請農改場專家勘查荔枝裂果原因 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

連續多日豪雨，嘉義縣山區竹崎和番路鄉荔枝園出現裂果現象，嘉義縣長翁章梁邀請農試所與農改場專家勘查了解原因。翁章梁表示，荔枝將進入採收期，發生裂果現象，影響收成，大家都很關心，希望政府啟動相關救助措施，不要讓果農終年的心血泡湯

去年不結果，今年裂果，連2年荔枝收成受損，果農苦不堪言。農委會嘉義農業試驗分所主任張哲瑋和台南區農業改良場研究員張汶肇，實地前往竹崎等地，了解竹葉黑品種荔枝裂果情形及受損面積。

▲雨水過多導致荔枝裂果 。（圖／記者翁伊森翻攝）

果農陳益昌說，連續豪雨，荔枝果實含水量高，先從中間的荔枝樹發生裂果，接著四周圍的果實也跟著裂開掉落，他種植3分多地的荔枝幾乎無一倖免，去年荔枝不結果，政府有現金救助，希望今年也能給予補助，減少果農損失。

張哲瑋表示，因為氣候悶熱又下雨，裂果從果園中間區域開始發生，把裂果摘除，避免裂果產生病變並影響其他果實，是比較好的處理方式，至於目前的受損情況及面積，因為雨況還在持續，仍需進一步統計是否符合「農業天然災害救助辦法」的救助規定。竹崎荔枝受損面積15公頃，番路鄉10公頃、中埔鄉2公頃。

▲荔枝雨後多裂果 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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