「2020愛上鹿野-花現鹿野農遊尋寶趣」　體驗台東農村之美

▲ 鹿野二層坪水橋舉辦「2020愛上鹿野-花現鹿野農遊尋寶趣」活動，縣長饒慶鈴應邀參與。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣鹿野地區農會2日在鹿野二層坪水橋舉辦「2020愛上鹿野-花現鹿野農遊尋寶趣」活動，縣長饒慶鈴應邀參與，除了親自體驗紅烏龍炒花生等DIY活動外，希望各位好朋友能夠在熱氣球辦理期間外，多到鹿野體驗農村之美。鹿野農會總幹事陳正笙指出，目前已與12家以上農業團體或商家建立特色農遊遊程，可聯絡該會推廣股，電話089-550035或550107。

活動由台東縣政府、鹿野鄉公所與水保局台東分局、鹿野地區農會等單位，於鹿野鄉大原二層坪水橋地區共同舉辦的「2020愛上鹿野悠遊二層坪農村地景藝術節活動」，今日是活動最後一天，因此，也吸引不少民眾及遊客前往參觀花海或拍照，現場並有鄉村市集及11處DIY體驗攤位，以及安排原住民歌舞及街頭藝人演出。

饒慶齡表示，二層坪水橋原本是水利會作為灌溉用的設施，在水利會、水土保持局在今年種植波斯菊花海地景美麗景觀，以及鄉公所與農會共同行銷，聽說過年期間吸引不少遊客的造訪，創造觀光及經濟效益，未來縣府願意繼續協助地方創生或農業行銷。

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